CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı
Eğer Türkiye ile İran arasında savaş çıktığı takdirde İran'ın tarafını tutacağını söyleyen CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem 15 Temmuz alçak darbe girişimine sahip çıktı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye her türlü desteği veren sonrasında da 15 Temmuz ihanetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem fetullahçı terör örgütünün ihanetine sahip çıktı.
İRAN'IN YANINDA YER ALACAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ!
Erdem daha önce de Türkiye ile İran arasında çıkacak savaşta İran'ın tarafını tutacağını söylemişti.
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Arif1 sa önce Kontrollü darbe diyenler, tarafını, yaşamını, görüşünü, bildiğimiztek tornadan çıkmış adamlar, bu kadar büyük bir hainlige kontrollü darbe diyenler, vatan, bayrak, şehit ve gazilerimizin hakkı için tutuklanmalı, bunlar hesap vermeli, bedel ödemeli. Zekeriya gökçe1 sa önce Hiç bir zaman milletin safında olmadı- olmayacak biri. Mehmet1 sa önce Teröristlerle aynı akıbeti yaşayasın kontrollü muhalefet Yener1 sa önce hain içerden olunca kapı kilit tutmaz ,,, şimdi bu vatansız bayraksız eren denendeyyusu adam yerine koyup tutuklasalar hemen adalet yürüyüşü bilmem ne yürüyüşü diye ortalıkta dolanmaya başlarlar yine .. Turan 1 sa önce Sende kontrollüeren erdemsinsenin yularında pensilvanyadaküstahrezil herif Arif1 sa önce Darbeninkontrol altına alınması zorunuza gitti,o yüzden kontrollü darbe diye sizlaniyorsunuz,kontrollü parti ve onun kontrollü vekillerisiniz hem sende al takke ver külah her numara var takkeli, takiyyeci, iranci bukalemun seni. vatansever1 sa önce Kontrolu pensilvanyada,ibresi iranolan hainlerin bu vatanin ekmegini yemesi haramdir..sehit ve gazilerimizi de .pis agizlarina alip incitmesinler.. veballeri zaten onlarin boynunadir.allah cc sizi kahhar ismiyle kahretsin..amin Murat1 sa önce Bunların haberini bile yapmıyacaksınız ki yok olup gitsinler bence haber değeri yok ahmet öztürk1 sa önce Bekir bozdağ bu adamın dosyası elinde gönder meclise düşsün vekilliği bu adamın hain olduğu biliniyor HANIFI1 sa önce Yazik ya buda bu Milletin verdigi vergiyle maas aliyor vede millete hala yazik yazik vede yazik