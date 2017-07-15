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CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı

Eğer Türkiye ile İran arasında savaş çıktığı takdirde İran'ın tarafını tutacağını söyleyen CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem 15 Temmuz alçak darbe girişimine sahip çıktı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye her türlü desteği veren sonrasında da 15 Temmuz ihanetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem fetullahçı terör örgütünün ihanetine sahip çıktı. 

İRAN'IN YANINDA YER ALACAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ!

Erdem daha önce de Türkiye ile İran arasında çıkacak savaşta İran'ın tarafını tutacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
  1. eren erdem
  2. 15 Temmuz
  3. FETÖ
  4. darbe girişimi
  • ArifArif1 sa önce
    Kontrollü darbe diyenler, tarafını, yaşamını, görüşünü, bildiğimiztek tornadan çıkmış adamlar, bu kadar büyük bir hainlige kontrollü darbe diyenler, vatan, bayrak, şehit ve gazilerimizin hakkı için tutuklanmalı, bunlar hesap vermeli, bedel ödemeli.
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe1 sa önce
    Hiç bir zaman milletin safında olmadı- olmayacak biri.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Teröristlerle aynı akıbeti yaşayasın kontrollü muhalefet
  • YenerYener1 sa önce
    hain içerden olunca kapı kilit tutmaz ,,, şimdi bu vatansız bayraksız eren denendeyyusu adam yerine koyup tutuklasalar hemen adalet yürüyüşü bilmem ne yürüyüşü diye ortalıkta dolanmaya başlarlar yine ..
  • Turan Turan 1 sa önce
    Sende kontrollüeren erdemsinsenin yularında pensilvanyadaküstahrezil herif
  • ArifArif1 sa önce
    Darbeninkontrol altına alınması zorunuza gitti,o yüzden kontrollü darbe diye sizlaniyorsunuz,kontrollü parti ve onun kontrollü vekillerisiniz hem sende al takke ver külah her numara var takkeli, takiyyeci, iranci bukalemun seni.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Kontrolu pensilvanyada,ibresi iranolan hainlerin bu vatanin ekmegini yemesi haramdir..sehit ve gazilerimizi de .pis agizlarina alip incitmesinler.. veballeri zaten onlarin boynunadir.allah cc sizi kahhar ismiyle kahretsin..amin
  • MuratMurat1 sa önce
    Bunların haberini bile yapmıyacaksınız ki yok olup gitsinler bence haber değeri yok
  • ahmet öztürkahmet öztürk1 sa önce
    Bekir bozdağ bu adamın dosyası elinde gönder meclise düşsün vekilliği bu adamın hain olduğu biliniyor
  • HANIFIHANIFI1 sa önce
    Yazik ya buda bu Milletin verdigi vergiyle maas aliyor vede millete hala yazik yazik vede yazik
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