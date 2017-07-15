CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye her türlü desteği veren sonrasında da 15 Temmuz ihanetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem fetullahçı terör örgütünün ihanetine sahip çıktı.

İRAN'IN YANINDA YER ALACAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ!

Erdem daha önce de Türkiye ile İran arasında çıkacak savaşta İran'ın tarafını tutacağını söylemişti.