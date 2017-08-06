CHP'li Eren Erdem yine saçmaladı!
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminin kurgusal bir senaryo olduğunu öne sürüp akılalmaz açıklamalarda bulundu.06 Ağustos 2017 Pazar 09:28
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminin kurgusal bir senaryo olduğunu öne sürüp, "Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.
CHP Milletvekili Eren Erdem, Edebiyat Festivali kapsamında Mersin'in Silifke İlçesi'nde parti binasını ziyaret etti.
'FETÖ BAHANE EDİLİP...'
Partisinin yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri ile buluşan Erdem, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. O gece MİT Müsteşarı yemekteydi. Karşısında aynı masada kim oturuyordu? ÖSO’nun siyasi kanadının eski lideri Muaz Hatip. MİT Müsteşarının telefonuna o gece ulaşılamadı. Güya sözüm ona darbe yapıldı. Kurgusal bir senaryo. Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.
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Muhsin35 dk önce FETOCU GENEL BASKANİ İLE FETOCU VEKİLİ. EN COK DARBENİN SENARYO KONUSUNU BU İKİSİ DİLLENDİRİYOR. BİZ HALA GUCLU BİR ULKE DEGİLİZ. CAYDIRICILIK YOK BİR SEY YOK. ONUNE GELEN ACİK BİR SEKİLDE VATANA İHANET EDEBİLİYOR SADECE İZLİYORUZ O KADAR. BUNLARI ULKEDE DAR ETMEMİZ GEREKİRDİ. ALLAH'IM TÜRKİYE'MİZİN GÜCÜ YETMİYOR NE OLURSUN SEN BU HAİNLERİ TEZ ZAMANDA DEHSETLİ BİR ÖLÜM NASİP ET. Serdar41 dk önce Bu namussuza tescilli vatan hainin daha nekadar tahammül edeceksiniz. Neden dokunulmazlığını kaldirmiyorsunuz. Avini41 dk önce İstanbul İstanbul çok büyük şehirsin İçinde camiler medreseler kiliseler mevcut /Birde bu hain bozuntusu olmazsa /dahada sevecen olursun İSTANBUL Meryem Ökten42 dk önce Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" Temizleyenleri ben sana söyliyim taş kafa"28 şubat kafası". fetöden sonra oralara kim geçti sanıyorsun? Ergenekon balyoz mafya hesaplaşmanızdan önce, fişlediğiniz memleket evlatlarını, liyakatsizliği ve yeniörgütü ihbar etti diye ayak altından çekiyorsunuz. Bunu da senin çift taraflı çalıştıkların yapıyor. Aynaya bakıp konuşmuşsun. Devlet kurumları da uyuyor. Hasan 50 dk önce Bu hıyarın söylediklerini okumak başka bir hıyarlık Behlül52 dk önce Ey CHP kıyamete kadar sana oy yok nerde terörist nerde hain var kucak açıyorsun sana oy yok isa keskin54 dk önce Selim Beye cevap: Bir cümle yazmışsın ne olduğu belli değil ama sizleri kurgulayanlar belli. Siz de abd bayrağı altında solculuk(!) yapanlardansınız herhalde. Sadece habere yorum yapsanız da kişilere sataşmasanız olmaz mı? Hakan1 sa önce Yine konuşmuş iranci chp li Sa. Şa1 sa önce Yalancı sen git ağa babagelsinFethullah nün kitmiri ilkokul4te terk1 sa önce Erdo sana ne içirdiler ayıkken konuşta ne dediğin anlaşılsın sende hükümet için için değil ama şu güzelim vatanım için bir utanç abidesi olarak ayağ bağı oluyorsun aldığın maaşta tek bir delikli kuruşum varsa ne sana nede seni vatan haini olarak o meclise sokupta o maaşı almana vessille olanlara hakkımı helal etmiyorum sizleri allaha havale ediyorum