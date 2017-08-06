CHP'li Eren Erdem yine saçmaladı!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminin kurgusal bir senaryo olduğunu öne sürüp, "Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.



CHP Milletvekili Eren Erdem, Edebiyat Festivali kapsamında Mersin'in Silifke İlçesi'nde parti binasını ziyaret etti.



'FETÖ BAHANE EDİLİP...'



Partisinin yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri ile buluşan Erdem, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. O gece MİT Müsteşarı yemekteydi. Karşısında aynı masada kim oturuyordu? ÖSO’nun siyasi kanadının eski lideri Muaz Hatip. MİT Müsteşarının telefonuna o gece ulaşılamadı. Güya sözüm ona darbe yapıldı. Kurgusal bir senaryo. Ardından birkaç asker FETÖ adı altında tutuklandı, onlar bahane edilerek ayak bağı olanlar da ortadan temizlendi" dedi.