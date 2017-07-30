CHP'li Erdoğdu'dan Demirtaş'a tam destek!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son olarak ‘CHP ve HDP'nin karşılıklı olarak birbirlerine eleştirileri vardır. Ancak bu dönem için bu eleştiriler ertelenebilir' demişti.



DEMİRTAŞ'IN CHP'YE ÇAĞRISI SORULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Evrensel'den Cem Gurbetoğlu'nun konu ile ilgili, 'HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın birlik konusundaki mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunu yanıtladı.



'DEMİRTAŞ'IN TEK DERDİ BARIŞ'

Aykut Erdoğdu şöyle konuştu; 'Demirtaş'ın kişisel olarak terörün bitmesi için, barışın sağlanması için çaba gösterdiğini düşünüyorum. Ama PKK'nın bu ülke için bıraktığı çok kötü bir hafıza var. Bu kötü hafıza Demirtaş'ın ve HDP'nin üzerinde sürekli bir yük oluyor.



'HDP PKK'LILAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

İktidar 4 sene öncesinde söylediklerinin aksine, HDP'yi PKK'lılaştırmaya çalışıyor. Oysa HDP'nin PKK'dan kurtulmasına, sivil bir alternatif olarak yaşamasına destek vermemiz gerekiyordu.'