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CHP'li Erdoğdu, AK Parti mitingini paylaşınca rezil oldu!

CHP tarihindeki en büyük kalabalığı Maltepe'de gördü. Kafalar biraz karışmış olacak ki Yenikapı'dan fotoğraf paylaşanlar var.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:44
CHP'li Erdoğdu, AK Parti mitingini paylaşınca rezil oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "adalet" sloganıyla Ankara'dan başlattığı yürüyüşü İstanbul'daki Maltepe miting alanında sonlandırdı.

Yurt genelindeki tüm CHP'li belediyelerin kaldırdığı otobüslerle miting alanı hınca hınç dolduruldu.

CHP daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da bu kalabalığı göstermek isterken yanlışlıkla AK Parti'nin Yenikapı mitinglerinden birinin fotoğrafını paylaştı.

Aydoğdu, partililerin uyarmasıyla paylaşımını kısa sürede sildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 18:44
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  • FerdiFerdi20 dk önce
    GERİZEKALI HERİF
  • timurtimur25 dk önce
    Herseyleri yalan
  • Ibrahim akIbrahim ak30 dk önce
    Bunlar ne rezil insanlar yahu ahlaksızlığın her türlüsü mevcut
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