CHP'li Engin Altay'dan ilginç sözler: Erdoğan'ı yedirmeyiz

CHP 'nin Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste ‘diktatör’ tartışmalarının yaşandığı anlarda söz alarak AK Parti’li Bülent Turan'a verdiği cevapta "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ne dış odaklara ne de darbecilere yedirmeyiz, onu sandıkta biz yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.