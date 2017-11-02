CHP'li Engin Altay'dan ilginç sözler: Erdoğan'ı yedirmeyiz
CHP Grup başkan vekili Engin Altay, Mecliste yaptığı konuşmada ilginç ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dış odaklara yedirmeyeceklerini ifade etti.02 Kasım 2017 Perşembe 15:13
CHP 'nin Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste ‘diktatör’ tartışmalarının yaşandığı anlarda söz alarak AK Parti’li Bülent Turan'a verdiği cevapta "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ne dış odaklara ne de darbecilere yedirmeyiz, onu sandıkta biz yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.