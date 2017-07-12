CHP'li Bülent Tezcan: TBMM'yi bölmeye kimsenin hakkı yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. "Adalet yürüyüşü"ne değinen Tezcan, "Bu genel başkanımızın yürüyüşü değildi. Sadece CHP'lilerin değildi. Bu adalet çığlıydı. Yükselmesi gereken güç ve kudrette yükseldi. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu adaletin sebebi sorumlusu olanlar da gözlüyor ve biliyor. Bu çerçevede telaşları bir kat daha artıyor" ifadelerini kullandı.

"MALTEPE ÇAĞRISINDAKİ 10 MADDE TÜRKİYE'NİN KARANLIKTAN AYDINLIĞA ULAŞACAĞI YOL HARİTASI"

Tezcan, "Önümüzdeki yol haritamızda Maltepe çağrısındaki 10 madde Türkiye'nin karanlıktan aydınlığa ulaşacağı yol haritasının aslında ta kendisidir. Bu çerçevede adalet mücadelemiz devam edecek" dedi.

"ANAMUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİSTEKİ DİĞER PARTİ GENEL BAŞKANI KONUŞTURULMAYACAK"

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeki etkinliklere değinen Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumartesi günü Meclis'te 15 Temmuz ile ilgili resmi bir toplantı olacak. Siyasi parti liderleri konuşma yapacaklar. 10 dakika ile sınırlıyorlar. 15 Temmuz gibi önemli bir konuyu konuşmak için verilen süre 10 dakika. Bu 15 Temmuz'u konuşmamak için konuşturmamak için verilen süre. Özelikle korkuyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminin arka planındaki sorumluların gerçek sorumlularının ortaya çıkmasından özellikle korkuyorlar sonuna kadar darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz. 15 Temmuz'da bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye özel bir program yapmışlar bu özel programda, Meclis'te yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşacak, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Anamuhalefet partisi genel başkanı ve Meclisteki diğer parti genel başkanı konuşturulmayacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bölmeye kimsenin hakkı yoktur. TBMM Başkanına sesleniyorum; TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde Meclis Bütünlüğü içerisinde yapılacak törenlerde sizin keyfinize göre şunlar konuşacak konuşmayacak diye bir ayrım yapma hakkınız yok.

15 TEMMUZ'A KARŞI O MECLİS'TE O BOMBALARIN ALTINDA HEPİMİZ BEN DE VARDIM

15 Temmuz'a karşı o Meclis'te o bombaların altında hepimiz ben de vardım. Bütün vekiller ordaydı. Bombalar sadece sizin değil hepimizin başına düştü. Darbeye karşı birlikte direndik.

DARBEYE KARŞI HALKIN ŞİMDİ 'TANKIN ÜSTÜNE ÇIKMA ZAMANI' SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZDÜR

Darbeye karşı halkın şimdi 'tankın üstüne çıkma zamanı' sözü bizim sözümüzdür biz çağırdık insanları tankın üzerine çıkın diye. Şimdi kalkacaksınız TBMM'yi kendi keyfinize göre ayıracaksınız. Meclis'in bir yarısını yok sayacaksınız. Milletin bir yarısını, milli iradenin bir yarısını yok sayıp tören yapacaksınız. O töreni istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ak Parti Genel Merkezi'nde yapabilirsiniz.