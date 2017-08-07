CHP’li Budak, Çanakkale Kurultayı’nın detaylarını anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Budak, basın toplantısında CHP’nin Çanakkale’de 26-30 Ağustos gerçekleştireceği Adalet Kurultayı’nın detaylarını açıkladı. Kurultay ile ilgili kendi partisinin içinden bile birtakım laflar edildiğini söyleyen Çetin Osman Budak, "Bu kurultay, o kurultay değil. Bu kurultay Orta Asya’dan Türk boylarının yılda bir iki defa bir araya gelip şenlikler yaptığı ve bütün obaların sorunlarının, bilginin, kültürün tartışıldığı yer anlamında bir kurultaydır" dedi.

“Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar gelecek”

Çanakkale’de 80 milyon insana haykıracaklarını söyleyen Budak, herkesin gelip kendini ifade edebileceği bir yer olacağını belirtti. Budak, "Çocuk istismarcılığından, kadın cinayetlerine kadar, eğitimdeki adaletsizlikten, mahkemedeki adaletsizliğe kadar, yüzlerce adaletsizlik burada ele alınacak. Adaletsizliğin en ağır yaşandığı yer Türkiye’dir. Burada bunlar ifade edilecek. Paneller yapılacak. 26 Ağustos sabahı program başlıyor. Panellerde adaletsizliğe uğrayanlar konuşacak. 8 ana başlık var, bunun altında yüzlerce başlık olacak. Dünyada ve Türkiye’de en önemli isimler buraya gelip panel yapacak. Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar gelecek. Bir yandan da halkla çalıştaylar yapılacak. 50-60 kişilik gruplarla fikirlerini ortaya atıp tartışacak" diye konuştu.

’Adalet Kutusu’nu ortaya koyacağız

Adalet kutusu ortaya koyacaklarını belirten Budak, kişilerin başından geçen adaletsizlikleri en fazla bir sayfa olacak şekilde yazıp o kutunun içine atacaklarını dile getirdi. Budak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O kutu her akşam açılacak ve yazılar redakte edildikten sonra kitap haline getirilecek. Bir adalet anıtı yapılacak. Bir tuğlada sen koy diyeceğiz. Adalet sokacağı, ne için adalet istiyorsunuz caddesi olacak. Çanakkale’de iki yer belirledik. Bunlardan birinde yapacağız. Ülkede adalet isteyenleri davet ediyoruz."

“Turizmde toparlanma var”

Turizmde bu yıl toparlanmanın görüldüğünü söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, toparlanmanın fiyat tavizinden kaynaklandığını belirterek, "Toparlanma fiyattan taviz verilerek oluyor. Turizm hasılatı düştü. Turizmde sürdürülebilir olması için toplumsal huzur, tam demokrasi ve hukukun üstünlüğü gerekiyor. Bunlar olmazsa turizmi sürdüremezsiniz. Türkiye’nin ise her an Suriye veya Mısır gibi olma potansiyeli var. Turizm bakanları sürekli değişiyor ve hiçbirinin turizmle ilgisi yok. Bu iktidarın turizm politikası yok ve turizme şaşı bakıyor. Buraya nasıl şaşı bakarsınız? Yeni bakana bir rapor gönderdim ve uyarı yaptım. Siz turizmi anlamak istiyorsanız turizm esnafı ve çalışanları ile konuşmanız gerekiyor dedim. Ama Antalya’daki toplantıya bunlar çağrılmadı. Konaklamacı ve tur operatörleriyle buluştu. Onların da sıkıntısı var ama öbür tarafta evine bakan binlerce insan var" dedi.

“OHAL’le muhalefetin sesi kısılmaya çalışılıyor”

2010 yılında yapılan referandumla yargının siyasetin emrine verildiğini söyleyen Çetin Osman Budak, bu tarihten sonra FETÖ’nünkadrolaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Budak, "Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte ilan edilen OHAL’le muhalefetin sesi kısılmaya çalışılıyor. Meclis işlevsizdir, ülke KHK ile yönetilmektedir. 16 Nisan referandumu ile 12 Eylül anayasası daha ağır bir anayasa haline getirildi. Burada rejim değişmiştir, bu rejimin adı da tek adam rejimidir. Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin elindedir. Yasama bypas edilmiştir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanıdır. Anayasada tarafsızlık üzerine yemin etmiştir ama 80 milyonun cumhurbaşkanı değildir. Ona oy verenlerin cumhurbaşkanıdır" şeklinde konuştu.

“Ankara’nın ihtiyacı varsa Ankara’nın, Antalya’nın ihtiyacı var Antalya’ hizmet ederim”

’Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mısınız?’ sorusuna Çetin Osman Budak, "Antalya kötü yönetiliyor. Mevcut yönetim dördüncü senesinde ama bir tane yatırım yok. Üstgeçitlerini karayolları yaptı. Teleferik var ama onun projesi ben ATSO başkanı iken İl Özel İdaresi’nindi. Benim aklımda başka bir proje yok. Antalya’yı majör hatalardan dolayı altın tepside verdik fakat kim aday olursa olsun altın tepsi ile geri alacağız. Kamuoyu araştırmalarında bunu görüyoruz. 4 senedir Konyaaltı Sahili durumu ortada. Şahane projesi vardı ama şu an sadece bir takım büfeler kiralandı. Büfeden su alamayan insanlar o denize giremiyor. Boğaçayı teknik olarak mümkün değil. Antalya’nın hızlı tren projesine, ben ATSO başkanı iken imza topladık ve tamam dediler. Binali Yıldırım, Expo müjdesine verirken hızlı tren de gelecek demişti. Şimdi de Dışişleri Bakanımız çıkmış hızlı trenin etütlerini yapıyoruz diye müjde vermiş. Bunlara müjdeci baba diyorum ama bunların arkası gelmiyor. Batı çevre yolunu henüz bitirilememiş. Yerel seçimlerde Antalya’yı CHP’nin alacağını biliyorum. Ben aday mıyım, ben şu an genel başkan yardımcısıyım. Ankara’nın ihtiyacı varsa Ankara’nın, Antalya’nın ihtiyacı var Antalya’ya hizmet ederim” diye cevap verdi.