CHP’li Bozkurt'tan ihanet! Zeytin Dalı'nı hedef aldı

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Parti Meclisi üyeliğine seçilen Bülent Ecevit Tatlıdil'in CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevini Veysel Gönülal'a devrettiği törene katıldı. Törende konuşan Bozkurt, Suriye'deki gelişmelere değinerek, “Türkiye, bir an önce Rusya, Irak, İran ve Suriye'nin meşru hükümeti Esed hükümetiyle anlaşmalı” ifadesini kullandı.

TERÖRİSTLERE ARKA ÇIKTI

Türkiye’nin, Suriye’de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olan katil Esed’i ‘meşru hükümet’ sayan ve görüşülmesi gerektiğini söyleyen Bozkurt, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Mehmetçik’le omuz omza çarpışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine ‘El Kaide artığı’ diyecek kadar skandalın boyutunu büyüttü. Bozkurt, Esed’le görüşmeden ÖSO’yla atılan adımların hiç akılcı olmadığını savunan Bozkurt, böylece Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru olmadığı iddiasında bulundu. Bozkurt, ayrıca terör destekçisi HDP'ye de sahip çıktı.

SKANDALLAR TAKIMI YÖNETİMDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK/PYD’ye terör örgütü diyemezken danışmanı Recep Cengiz de teröristler ve destekçilerin Twitter paylaşımlarını beğenerek övmüştü. HDP’nin 2016’daki kongresine katılarak PKK’lı teröristlere saygı duruşunda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan PKK/PYD’yi savunmuştu. Yine aynı görevi yürüten ‘Muhasebeci Kenan’ Öztürk Yılmaz ÖSO güçlerini terörist ilan etmişti. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Muharrem Erkek de “Sınırlarımızda başkası olacağına PYD olsun” diyerek terör örgütüne destek vermişti.

Bozkurt’un ‘El Kaide artığı’ diye suçladığı Özgür Suriye Ordusu Güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik’le omuz omza teröristlere karşı mücadele ediyor.

İLK SKANDALI DEĞİL

Bozkurt, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda ‘Evet’ oyu verecek vatandaşları “Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz” sözleriyle tehdit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Hüsnü Bozkurt hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

CHP’li vekil Hüsnü Bozkurt’un Konya’da yaptığı skandal açıklamalara tepki yağdı. (Güneş)