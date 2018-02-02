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CHP'li Böke: PYD terör örgütü değil!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söyledi.

02 Şubat 2018 Cuma 16:00

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye Kübra Par "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK"

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye Ordusu'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:00
  1. Selin Sayek Böke
  • hacıhacı15 dk önce
    İSTİHBARATIMIZ SAYILAMAYACAK KADAR COK NE DİYOR BU ....4900tır bosuna degil herhalde
  • İkraİkra20 dk önce
    Demekki adam olduren,uyusturucu satan,silah zoruyla insanlari yurtlarindan eden ,zorla cocuklari okul yerine silah altina alan,halka siddet ve baski uygulayan terorist sayilmiyor..bu acidan bakarsak kendilerini yalanlilyorlar..yani mensubu olduklari anayasa daki terorist tarifini kafalarinca degistiriyorlar..simdi bu sonuca gore teroriste arka cikmak ve anayasayi zorunlu kafasina gore degistirmek sucmu degil mi?asil terorist kim?
  • SinanSinan24 dk önce
    Bunlarda onlardan
  • Ax111Ax11126 dk önce
    Doğru onlar terör örgütü değil. Asıl örgüt sizsiniz. Asıl terörist sizsiniz. Önce sizi halletmek lazım. Onlar kolay.
  • Mustafa Mustafa 30 dk önce
    Şimdi bunların hainliklerinin tescili için illede bylok mu kullanmaları gerekiyor, neden hızla milli güvenlik sorunu olan bu tayfaya karşı ciddi adımlar atılmıyor.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi36 dk önce
    Dogru söyluyor kendileride onlardan oldugu icin istibari duyumlari aldiklari icin terörust dermi bu kefereler hepsi chp dahil terörust dur
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