CHP'li biracı Akaydın'a milyonluk suçlama

Görev yaptığı dönemde bira festivali ile gündeme gelen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Akaydın hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla 4 sayfalık iddianame hazırladı. İçişleri Bakanlığı’nın şikâyeti ile başlatılan soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu yürütürken, iddianamede; Danıştay kararları ve mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar delil olarak sunuldu.

AKAYDIN İFADE VERMİŞ

Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede; Akaydın döneminde yürütülen ANTKART ulaşım sistem ihalesinin iptal sürecinde yapılan hatalar nedeniyle kamunun 33 milyon lira zarara uğratıldığına vurgu yapılırken, Akaydın’ın bu konuya ilişkin olarak 22 Eylül 2016 tarihinde şüpheli sıfatı ile ifade verdiği ortaya çıktı.

‘TEMYİZ GEREĞİ DUYMADIM’

Akaydın, ifadesinde; sistemin sağlıklı işlemediğini ve kamu zararının olduğunu, ulaşım esnafının sistemin iptali için dava açtığını, idare mahkemesinin de sistemin iptaline karar verdiğini söyledi. Mahkemenin kararını temyiz etmek zorunda hissetmediğini belirten Akaydın, iptal kararı ile kamunun büyük bir yükten kurtulduğunu, kamunun bu olay nedeniyle zarar etmediği iddia etti.

BEKLEMEYE LUZÜM YOK

Danıştay kararları, ifadeler ve bilirkişi raporunu inceleyen Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu ise Akaydın’ın Türk Ceza Kanunu’nun 257/1, 53. Madde uyarınca cezalandırılmasını talep etti. İddianamede şu ifadeler yer aldı: “Şüpheli müdafi tarafından bu davanın bekletici mesele yapılması talep edilmiş ise de, bu konunun esası hakkında karar verilmesi mahkemenin takdirinde olduğu CMK 218/1 m. hükmü olduğundan davanın neticelenmesinin beklenmesine lüzum görülmemiştir.

SUÇ BEYANLA KESİNLEŞTİ

Yargıtay bozma ilamı ile bu doğrultuda alınan bilirkişi raporuna göre Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin davacı şirkete tazminat ödemesi halinde bu yüzden kamu zararı söz konusu olacağından şüphelinin, Belediye aleyhine neticelenen davayı daha tebliğ bile edilmeden temyiz ettirmeyeceğini beyanla kesinleşmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı yukarda sayılan delillerle anlaşılmıştır.”