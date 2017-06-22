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CHP'li belediyenin zabıta amiri işte böyle rüşvet aldı!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan zabıta amiri E.Y. rüşvet alırken polise suçüstü yakalandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:47

CHP’li Biga Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan zabıta amiri E.Y. ilçedeki bir kafenin ruhsat işlemleri esnasında rüşvet alırken polise suçüstü yakalandı. Rüşvet anı kafenin güvenlik kamerasına yansırken, suçüstü ve ardından yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

500 TL ARTI BİR KARTON SİGARA!

İddiaya göre olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yer alan bir kafede meydana geldi. Biga Belediyesi’nce verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını kafeye getiren zabıta amiri E.Y. kafe sahibinden rüşvet istedi. Görüntülerde iş yeri sahibinin yanındaki kişiye “Ne ceza keselim buna” dediği duyulan zabıta amirinin 500 TL ve bir karton sigara istediği öğrenildi.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

İşyeri açan esnafın “Yıldım artık. Her yere borcum var. Zor durumdayım” demesine aldırmayan zabıta amiri rüşveti vermesini istiyor. Ardından rüşveti almak üzere iş yerine gelen zabıta amiri seri numaraları alınmış parayı teslim aldıktan sonra kafeden çıkıyor. Bu sırada operasyonu başlatan Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri rüşveti alarak işyerinden çıkan zabıta amirine suçüstü yapıyor ve gözaltına alıyor.
Gözaltına alınan Zabıta Amiri E.Y. sorgulanmak üzere Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili Biga Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

“20 BİN TL BAĞIŞ İSTEDİLER”

Öte yandan rüşvet istenilen işyeri sahibi ise CHP’li Biga Belediyesi’nin ruhsat işlemleri esnasında illegal yöntemle 20 bin TL bağış istemesine isyan etti. Kafe sahibi olayı şu sözlerle anlattı: “19 Haziran Pazartesi günü Biga Belediyesi’ne işyeri açma ruhsatı işlemleri için zabıta amiri E.Y’ye gittik. Bizden 20 bin TL bağış istediler. 20 Bin TL bağışı verdik yine de yetmedi. Zabıta amiri kendi cebine 500 TL artı bir karton sigara istedi. 300 TL artı 1 karton sigaraya indirdik. Savcılığa şikâyette bulunduk. Zabıta amiri suçüstü yapılarak yakalandı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:47
  1. Biga Belediyesi
  2. Zabıta Müdürlüğü
  • ADaletiPatlakoğluADaletiPatlakoğlu1 sa önce
    Bu nedir yaaa.!patlak bunlar.!
  • katalankatalan2 sa önce
    günaydın chp li belediye demene gerek yok bir çok belediye de olan artık kanıksanmış şeyler bunlar çok değil hafif araştırıp baksan ortaya çıkar
  • SUAT KAYASUAT KAYA2 sa önce
    EĞER BİR YERDE CHP VARSA ORDA ZULUM VE YIKIM VARDIR..NESİLLERİ KESİLSİN
  • HTHT2 sa önce
    MONTAJ, DUBLAJ, İFTİRA, KILIÇDAROĞLUNA DARBE YAPMAK İSTİYORLAR.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz3 sa önce
    tüm belediyeler incelensin
  • HacıHacı3 sa önce
    İyi yakalatmış tebrik ederim :)
  • Ruhi Ruhi 4 sa önce
    Artik savci ve hakimlerin degistirme vakti geldi sayin Baskanim RecepTayyip Erdoganbu hadsizleri iyi cezalandiri diktatör bozuntusu diktatör kirintisi keMal ne zaman yargilanacak
  • vatansevervatansever4 sa önce
    ...20.000 bagis ne ya? İsyeri acarim o paraya.. İste adalet iste chp..ayni seyi bir ak partili belediye yapsa Turkiyeyi ayaga kaldirirlardi..iste adalet partisi diye.. Bizde iste chp ve adalet diyoruz..garibanin,mazlumun savunucusu,..yuruyenler bence bi outrup dusunsun..varsa dusunme gucu..
  • noel babanoel baba4 sa önce
    konuyu chp ye indirgememek lazım daha geniş kitleleri ilgilendiriyor!!
  • AtaturkcuAtaturkcu4 sa önce
    Klasik chp zihniyeti.bu belediyeye oy veren beyinsizlere ders olcahini zannetmiyorum.cunku chpli secmen koyun gibi.
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