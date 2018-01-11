CHP’li belediyenin kayıp araçları Kobani’ye gitmiş

Bir daktilonun bile kamu kurumuna zimmetli olmasını göz ardı eden CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin kamu kurumuna ait araçları HDP’li belediyelere peşkeş çekmesinin ardından Akit şok eden bir bilgiye daha ulaştı. Belediye adına kayıtlı 27 aracın 4’ünün izine Türkiye’de rastlanılmadığı bildirildi. CHP’li belediyenin hiç ettiği 4 kamu aracının; teröre destek verdiği gerekçesiyle kayyım atanan HDP’li belediyeler tarafından Suriye’nen kuzeyindeki Kobani’ye gönderildiği öğrenildi. PKK ve YGP’li teröristlere peşkeş çekilen taşıtların Mehmetçik’e yönelik hain pusularda kullanıldığı bildirildi.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL