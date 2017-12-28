'CHP'li belediyelere ceza keselim mi' sorusuna Erdoğan'dan müthiş cevap

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında Ergene nehri ile ilgili geçen konuşmayı anlattı. Bakan Eroğlu şunları söyledi:



"Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye' dedim. Bana dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz."