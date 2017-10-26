CHP'li belediyelerden Akşener'e destek

15 Temmuz'daki kanlı ve hain darbe girişiminden önce sürekli "Başbakan olacağım" çıkışları yapan eski MHP'li, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün ismi ve logosu çok tartışılan Ankara'da yeni partisini ilan etti. Parti'nin adını 'İyi Parti' kuran Akşener'in partisine katılan isimlerde dikkat çekmişti. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa ederek Akşener'in kadrosuna katılmıştı.

Akşener'e CHP desteğinin bununla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre CHP'li belediyeler Akşener'in konuştuğu salonu dolduralabilmesi için epey bir çaba sarf etmiş.

AKŞENER'E CHP DESTEĞİ

CHP'li Yenimahalle Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki kuruluş töreninde uzun uzun konuşan Akşener, salonu doldurabilmek için de CHP'nin desteğini aldı.

KARTAL VE MALTEPE BELEDİYELERİNİN OTOBÜSLERİ TAŞIDI

Partinin kuruluş törenine katılan Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP yönetimindeki Kartal ve Maltepe belediyelerine ait otobüslerin İstanbul'dan Ankara'ya taşıma yaptığını yazdı.