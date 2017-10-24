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CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı

Melih Gökçek'in istifa açıklamasının ardından CHP'li Çankaya Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa bir süre sonra silindi.

24 Ekim 2017 Salı 13:25
CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dün Twitter hesabından cumartesi günü istifa edeceğini duyurduğu tweetinin ardından CHP’li Çankaya Belediyesi’nden 'şaklabanlık' dolu bir tweet geldi.

Gökçek’in, “İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim” paylaşımının ardından 8 dakika sonra, Çankaya Belediyesi’nin kurumsal Twitter hesabından da havai fişek fotoğrafıyla “Sevgili Çankayalılar, kutlamalarda havai fişek kullanmak kuşlara zarar vermekte, sokak hayvanlarını korkutmaktadır. Lütfen tercih etmeyin” şeklinde bir tweet atıldı. Çankaya Belediyesi, kısa sürede çok sayıda beğeni ve retweet alan tweet’i daha sonra sildi.

 

'BANDO LAZIMSA YOLLAYALIM'

Diğer yandan İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin Twitter hesabından da Çankaya Belediyesi’ne bando fotoğrafıyla, “Bando lazımsa yollayalım, hem de Cumhuriyet Bandosu” şeklinde bir tweet’le yanıt verildiği görüldü.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 13:25
  1. Melih Gökçek'
  2. Çankaya Belediyesi
  • Yakup ağca Yakup ağca 12 sa önce
    Kına gönderelim belki lazım olur
  • Yusuf CelâlYusuf Celâl13 sa önce
    Şaklaban sensin.Milletin rey lerine sahip çıkamadın. Hoşt dediler çektin gittin.
  • MuratMurat14 sa önce
    Reis çok yanlış yaptın melih başkana bu şekilde harcamamalıydın onu sadece 7 haitan öncesindeki pkk lı puştlarla bile tek başına mücadele etti yanında gözüküpte fetuş topuna biat edip ağlayanlar yanında iken ve bu adam seni asla satmamışken haketmedi gerçekten bırakırdı öylede böylede ama yöntem çok yanlıştı unutma reis sen de bizde fanileriz doğruyu ancak Allah cc bilir ve takdir eder bu size çok eksi olarak dönecek çünkü balın gökçek ağzını açıp tek laf etmedi bazı fetoşcu gayler gibi dava adamı acizane artık ben 2004 ten beri verdiğim oylar helali hoş olsun bilmedik senden başkasını reis yine bilmeyeceğiz ama artık oyda vermeyeceğiz kimseye inanınki bu şekilde düşünen çokbfazla insan var gelin hatanızdan dönün lütfen bu ümmetin size ihtiyacı var sizinde adam gibi sizi yönlendirecek dava arkadaşlarına
  • ErcanErcan15 sa önce
    Zavallilar ancak bununla yetinebiliyorlar
  • AliAli15 sa önce
    Ulan memleket düsmani koltuk sevdalisi chpliler siz kendinize bir bakin melih gökcegin tirnagi olamazsiniz adam Reis istedi diye istifa edecek, kac secim kaybettiniz genel baskaniniz hala duruyor size layik bir genel baskan keMal kilicdaroglu tam chplileri yansitiyor kendinize alay edin bence 
  • RukiyeRukiye16 sa önce
    Size ne oluyor ki kutlama havası yaşıyorsunuz. AKP yerinde duruyor kişiler değişiyor Allah kimseye akıl noksanlığı vermesin. Hiç seçim kazanamayıp koltuğuna çakılanlardan İyi nin daha iyisini bulmak için uğraşanı anlamasını beklemek akılla izah edilecek bir durum değildir.
  • NumanNuman16 sa önce
    Sanki sandıkta yendiniz de, bir de utanmadan kutlama yapıyorsunuz. Ne kadar da sevindirik oldunuz be.
  • 33mut33mut16 sa önce
    Lan dün milet vekilinz istifa edip fetoşun partisine katildı siz isterseniz onu bi kutlayin
  • MM17 sa önce
    Chp yerli degil chp ne oldugunu tum turkiye biliyor allah islah eylesin seviyesi cooooooook dusuk bir parti.
  • Fırat Fırat 17 sa önce
    Çankaya belediyesi sadece sokak hayvanlarını düşünüyor zaten mahalle parklarını da sokak hayvanları kullanıyor insanlar artık parklara uzaktan bakıyor kullanamıyor
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