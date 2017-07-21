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CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15 Temmuz" linci

Hayrabolu Belediyesi, 10 Ağustos’taki Sinan Akçıl konserini iptal etti. Akçıl öfkeli: Sebep; 15 Temmuz etkinliklerine katılmam. Bu siyasi kararı kınıyorum!

21 Temmuz 2017 Cuma 09:56
CHP’li Belediyeden Sinan Akçıl'a "15 Temmuz" linci

Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu Belediyesi'nden skandal karar! CHP'li belediye, 10 Ağustos Hayrabolu Festivali'nde konser vermesi için anlaştığı Sinan Akçıl'ın sözleşmesini iptal edip Simge Sağın'la anlaştı. Akçıl, kararın tamamen siyasi olduğunu açıklayıp CHP'li belediyeyi suçladı: "Sebep çok ama çok ilginç; 15 Temmuz videosu ile bayrağımın ve halkımın yanında olmuş olmam. Bu zihniyetteki belediyeyi kınıyorum. Yaşasaydı eğer, Atatürk kendi demokratik ışığıyla böyle bir sansürlemeye ne derdi acaba?"

'BAYRAĞIMIZI İNDİRTMEYEN EZANIMIZI DİNDİRTMEYEN ŞEHİTLERİMİZE SELAM OLSUN'

Sinan Akçıl, pek çok sanatçı gibi 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösteren, şehitlere saygı duruşu niteliğinde bir video çekip şunları söylemişti: "15 Temmuz, kahramanlığın günü. Bayrağımızı indirtmeyen, ezanımızı dindirtmeyen şehitlerimize selam Simge olsun."


(Sabah)
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:56
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