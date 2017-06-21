CHP'li belediyeden korkunç vahşet!

CHP'li Yalova Belediyesi'nin barınakta tutulan köpekleri katlettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Müdürlüğü belediyeye ceza yağdırdı. Yalova Belediyesi, 3 yıl önce yol ve kavşak çalışmaları sırasında kent merkezindeki asırlık çınar ve ağaçları keserek katliam yapınca, başta kentte yaşayanlar olmak üzere ülke çapında büyük tepki almıştı. Bu olayın yankıları sürerken, şimdi de Yalova Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yaşanan vahşet, kenti yeniden ayağa kaldırdı. Bakımevinde tutulan köpeklerin itlaf edilmesiyle ilgili fotoğraf ve görüntüler 13 Haziran'da sosyal medyada yayımlandı. Katliamı önce reddeden CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, danışmanı aracılığı ile "Belediyemize kumpas kuruyorlar" şeklinde açıklamalar yaptı.

'KUMPAS' DEDİ VAHŞET ÇIKTI

Vatandaşların tepkisi artınca yanlış anladığını öne süren Salman, görüntülerin gerçek olduğunu itiraf etti. Salman, bakımevinin Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu'nun açığa alındığını duyurdu. Şikâyetler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Müdürlüğü, kabahatli personel hakkında soruşturma açtı. Müdürlük, Yalova Belediyesi'ne Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi gereğince 39 bin 492 lira ve 14. maddesinin a bendinde yer alan 'ölü ve canlı hayvanlara zalimce işkence yapılması' konusuna istinaden 19 bin 656 lira olmak üzere toplam 59 bin 148 lira idari para cezası kesti.

'HAPİS CEZASI İSTİYORUZ'

Yalova Belediyesi önünde basın açıklaması yapan hayvansever derneklerinin temsilcileri, görevden almaların yetersiz olduğunu belirterek köpek katliamına neden olanların hapis cezası alması konusunda davalar açacaklarını duyurdu. Türkiye Hayvanları Koruma Konfederasyonu Yalova İl Temsilcisi Reyhan Ataman, "Salman'ın partisinin başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

PAZARTESİ VE SALI 'TEMİZLİK' GÜNÜ

Hayvanseverlerden Arif Ekim, barınaktaki köpeklerin, Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu'nun talimatıyla ve ilaçlarla öldürüldüğünü, buna şahit olan görevliler tarafından videolarla ispatlandığını söyledi. Ferhatoğlu'nun her pazartesi ve salı gününü 'temizlik' günü, yani öldürme günü ilan ettiğini, barınak çalışanlarının da bunu itiraf ettiğini iddia etti.