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CHP'li belediyeden korkunç vahşet!

Daha önce yol ve kavşak yapımı için asırlık çınarları kesmesiyle gündeme gelen CHP’li Yalova Belediyesi’nin bu kez barınaktaki köpekleri katlettiği ortaya çıktı. Belediyeye 59 bin TL ceza kesildi

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
CHP'li belediyeden korkunç vahşet!

CHP'li Yalova Belediyesi'nin barınakta tutulan köpekleri katlettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Müdürlüğü belediyeye ceza yağdırdı. Yalova Belediyesi, 3 yıl önce yol ve kavşak çalışmaları sırasında kent merkezindeki asırlık çınar ve ağaçları keserek katliam yapınca, başta kentte yaşayanlar olmak üzere ülke çapında büyük tepki almıştı. Bu olayın yankıları sürerken, şimdi de Yalova Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yaşanan vahşet, kenti yeniden ayağa kaldırdı. Bakımevinde tutulan köpeklerin itlaf edilmesiyle ilgili fotoğraf ve görüntüler 13 Haziran'da sosyal medyada yayımlandı. Katliamı önce reddeden CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, danışmanı aracılığı ile "Belediyemize kumpas kuruyorlar" şeklinde açıklamalar yaptı.

'KUMPAS' DEDİ VAHŞET ÇIKTI

Vatandaşların tepkisi artınca yanlış anladığını öne süren Salman, görüntülerin gerçek olduğunu itiraf etti. Salman, bakımevinin Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu'nun açığa alındığını duyurdu. Şikâyetler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Müdürlüğü, kabahatli personel hakkında soruşturma açtı. Müdürlük, Yalova Belediyesi'ne Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi gereğince 39 bin 492 lira ve 14. maddesinin a bendinde yer alan 'ölü ve canlı hayvanlara zalimce işkence yapılması' konusuna istinaden 19 bin 656 lira olmak üzere toplam 59 bin 148 lira idari para cezası kesti.

'HAPİS CEZASI İSTİYORUZ'

Yalova Belediyesi önünde basın açıklaması yapan hayvansever derneklerinin temsilcileri, görevden almaların yetersiz olduğunu belirterek köpek katliamına neden olanların hapis cezası alması konusunda davalar açacaklarını duyurdu. Türkiye Hayvanları Koruma Konfederasyonu Yalova İl Temsilcisi Reyhan Ataman, "Salman'ın partisinin başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

PAZARTESİ VE SALI 'TEMİZLİK' GÜNÜ

Hayvanseverlerden Arif Ekim, barınaktaki köpeklerin, Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu'nun talimatıyla ve ilaçlarla öldürüldüğünü, buna şahit olan görevliler tarafından videolarla ispatlandığını söyledi. Ferhatoğlu'nun her pazartesi ve salı gününü 'temizlik' günü, yani öldürme günü ilan ettiğini, barınak çalışanlarının da bunu itiraf ettiğini iddia etti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
  1. CHP
  2. Yalova Belediyesi
  • zafer türkzafer türk3 sa önce
    ADALET ÖYLE Mİ! HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÖYLE Mİ!
  • ahmet ceylanahmet ceylan4 sa önce
    nerede bu tomris özden var idi kedi ve köpekler için kendini paralıyordu bir zamanlar acaba şimdilerde nerelerdelerki havaların sıcaklaması ile pikniğe gitmiş olabilirler ama bunu yapan sağcı bir belediye olsa idi bunlar anında piyasaya çıkarlar
Bugünkü Akit

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