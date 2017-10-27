CHP'li belediyeden işçilere 'psikolojik taciz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip ayaklanma çağrısı yaptığı için hakkında soruşturma açılan CHP'li Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarını zamanında ödemediği ortaya çıktı. Eşkinat'ın, "işten çıkarma" tehdidiyle partiden istifa edip CHP'ye geçen AK Parti üyesi çalışanların maaşlarını da geciktirdiği iddia ediliyor. AK Parti Tekirdağ vekilleri, il ve ilçe başkanları son yaşanan olayların perde arkasını ve ilçede yaşananları anlattı.

MOBBİNG VAR MAAŞ YOK

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan: İşçilere maaşlarını zamanında ödemiyor. AK Parti üyesi işçilere de 'Partiden istifa etmezseniz çalışamazsınız' deniyor ve zorla partiden istifa ettiriliyor. Son çıkışını da yarın görevden alınırsa, 'Cumhurbaşkanı'na laf söyledim, ondan görevden alındım' demek için yapıyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel: Halka hizmet ve altyapı yok. Modern belediyecilikten sağda solda heykel dikmeyi anlıyor.

BÜTÇE GEZİLERE

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar: 3.5 yıllık belediye başkanlığı görevinde Süleymanpaşa ilçemizin temel ihtiyaçlarını çözmek yerine, belediyenin bütçesini heykellere, konserlere ve gezilere harcayan, yaptığı ve yapamadığı ihalelerle belediyeyi milyonlarca TL zarara uğratan ve son olarak ilçe kongresinde kendi istediği adayın seçilememesi üzerine gündeme gelmek adına bunları söyleyen Ekrem Eşkinat'ı kınıyorum. Kendi teşkilatları tarafından bile dışlanan Ekrem Eşkinat'ın bu tür fütursuzca sözlerle gündeme gelme çabaları yerine, Süleymanpaşa ilçemize yaptığı hizmetlerle gündeme gelmesini yeğlerdik.