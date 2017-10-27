Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'li belediyeden işçilere 'psikolojik taciz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edip, halkı aleni olarak ayaklanmaya çağıran CHP’li belediye başkanının işçilere psikolojik tacizde bulunduğu iddia edildi.

27 Ekim 2017 Cuma 08:58
CHP'li belediyeden işçilere 'psikolojik taciz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip ayaklanma çağrısı yaptığı için hakkında soruşturma açılan CHP'li Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarını zamanında ödemediği ortaya çıktı. Eşkinat'ın, "işten çıkarma" tehdidiyle partiden istifa edip CHP'ye geçen AK Parti üyesi çalışanların maaşlarını da geciktirdiği iddia ediliyor. AK Parti Tekirdağ vekilleri, il ve ilçe başkanları son yaşanan olayların perde arkasını ve ilçede yaşananları anlattı.

MOBBİNG VAR MAAŞ YOK

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan: İşçilere maaşlarını zamanında ödemiyor. AK Parti üyesi işçilere de 'Partiden istifa etmezseniz çalışamazsınız' deniyor ve zorla partiden istifa ettiriliyor. Son çıkışını da yarın görevden alınırsa, 'Cumhurbaşkanı'na laf söyledim, ondan görevden alındım' demek için yapıyor.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel: Halka hizmet ve altyapı yok. Modern belediyecilikten sağda solda heykel dikmeyi anlıyor.

BÜTÇE GEZİLERE

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar: 3.5 yıllık belediye başkanlığı görevinde Süleymanpaşa ilçemizin temel ihtiyaçlarını çözmek yerine, belediyenin bütçesini heykellere, konserlere ve gezilere harcayan, yaptığı ve yapamadığı ihalelerle belediyeyi milyonlarca TL zarara uğratan ve son olarak ilçe kongresinde kendi istediği adayın seçilememesi üzerine gündeme gelmek adına bunları söyleyen Ekrem Eşkinat'ı kınıyorum. Kendi teşkilatları tarafından bile dışlanan Ekrem Eşkinat'ın bu tür fütursuzca sözlerle gündeme gelme çabaları yerine, Süleymanpaşa ilçemize yaptığı hizmetlerle gündeme gelmesini yeğlerdik.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:58
  1. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan
  2. Hüseyin Uzunlar
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
  • alaettin alaettin 4 sa önce
    ÇOK DOGRU BUNU DEFALARCA YAZDIKİŞGAL DEVLETLERİNİN İÇİMİZDEKİ ELİ AYAĞI CHP
  • AliAli5 sa önce
    Bu Hacli....Turkiye de mi yasiyor? ...
  • Alparslan1071Alparslan10715 sa önce
    Alışmış kudurmuştan beterdir.Chp zihniyeti bu..Haçlıların Türkiye kolu maalesef....
  • dürüstdürüst5 sa önce
    Nedendir bilinmez bizimkiler,suçlu kaçtıktan sonra yakalama derdine düşüyorlar,kaçmayana ceza YOK.!!??
  • SerseriSerseri6 sa önce
    Bunlar ne zaman çalıştı ki şimdi çalışsınlar işleri güçleri rakı masası dansöz oynatmak yapılacak birşey yok seçmen seçerse sonuçlarına katlanacak...
  • aliali6 sa önce
    Chp belediye başkanları skandal yapıyorlar bu tamam. Akp yöneticileri bazı belediye başkanları niçin istifayazorluyor bunlar ne gibi pisliklerini yapmışlar siz niçin bunların küstahlarını yazmiyorsunuz.
Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler