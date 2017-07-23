CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden emlak vergisine fahiş zam! Vatandaş isyan etti

Beşiktaş Belediyesi'nin 2018 yılı için belirlediği emlak vergilerine tepki çığ gibi büyüyor. Belediye, 2018 yılı için emlak vergilerine yüzde 400 zam yapma kararı alınca vatandaşlar ve muhtarların tepkisini çekti. İlçede bulunan 23 mahalle muhtarından 9'u önceki gün tepki için Beşiktaş Muhtarlar Derneği'nden istifa etti. Dernekten istifa edenler arasında Kuruçeşme, Konaklar, Mecidiye, Nispetiye, Ulus, Levazım, Akatlar, Dikilitaş ve Vişnezade muhtarları bulunuyor. Beşiktaş Belediyesi'nin emlak değer tespit komisyonunda da bulunan 9 mahalle muhtarı vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetleri ilgililere ilettiklerini, bir sonuç alamayınca istifa ettiklerini belirtti.

YENİ DÜZENLEME ŞART

Beşiktaş'a bağlı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar da kararın askıya çıkmasının ardından geri alınması ve makul bir artış yapılması için belediyenin kapısını aşındırmaya başladı. Vatandaşlar karardan geri adım atılmayacağına yönelik açıklamaların ardından mahkemelere koştu. Beşiktaş'ta emlak artışlarına isyan eden vatandaşlar, belediyeyi dava yağmuruna tuttu. Bugüne kadar Beşiktaş Belediyesi aleyhine yaklaşık 2 bin davanın açıldığı öğrenildi. Ulus, Nispetiye, Akatlar'da vatandaşlar site site avukatlara vekalet verdi. Birçok vatandaş da bireysel dava açtı. Davaların artacağını belirten Nispetiye Mahalle Muhtarı Ayşe Şirinler, "Bu karar vatandaşa zulümdür. Bir an önce yeni bir düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.



ARTIŞ ÖLÇÜLÜ OLMALI

Belediyenin belirlediği artışların anormal olduğunu belirten Şirinler, "Mahallemizdeki vatandaşlar babadan, dededen kalma binalarda oturuyor. Bölgenin değerlenmesi onların suçu değil. Çoğu emekli olan vatandaşlarımızın belediyenin belirlediği bu fahiş fiyatları ödemesi mümkün değil. Artışlar hakkaniyetli ve ölçülü olmalı. Bu konuda yeniden düzenleme yapılması gerekiyor" dedi. Şirinler, vatandaşların bu artışların geri alınması için mahkemelere dava açtıklarını da belirtti.



ORANLAR BİZE DE SORULMADI

Artışa tepki gösterip istifa edenlerden biri de Akatlar Mahalle Muhtarı Tayfun Kirmanlı. Artış oranları belirlenirken kendilerine sorulmadığına dikkat çeken Kirmanlı, "Bu artıştan dolayı herkesin canı yandı. Bu uygulamanın revize edilmesini istedik. Ancak buna olumlu karşılık bulamadık. Biz belediyeye karşı değiliz. Muhtarlık binası için bile emlak vergisi alınıyor. Bu artışa şerh koyduk. Çünkü tepkilerini bize iletiyorlar. Çok sayıda mahalleli bireysel, site olarak bu artışa dava açtı. Bizim şerh koymamız vatandaşın işini kolaylaştıracak. Spor Yazarları Sitesi'nde oturan 120 kat maliki dava açtı" dedi.

Sabah