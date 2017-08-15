CHP'li belediyedeki cinayette işadamları kamerada

Cinayetin işlendiği Şişli Belediyesi’nin 1-31Temmuz 2016 tarihli güvenlik kameralarına el koyup inceleyen polis, yaptığı incelemelerde cinayetin tetikçisi Şenol Şahin’in son mahkemede verdiği ifadeleri doğrulayan görüntülerin yanı sıra cinayet öncesinde keşif yapıldığına dair görüntülere de ulaştı. Keten kardeşler bugün adliyeye sevk edildi.

TETİKÇİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Şişli Belediyesi’nin darülaceze Caddesi üzerinde bulunan yeni binasında 18 Temmuz 2016 günü yaşanan olayda, Başkan Yardımcısı Cemil Candaş makamında tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tetikçi Şenol Şahin'i yakalayarak gözaltına almıştı.

EMNİYET’TE “PARA İSTEDİM VERMEDİ, VURDUM” DEDİ

Emniyetteki ilk ifadesinde “Para istedim vermedi. Onun için vurdum” diyen tetikçi Şenol Şahin, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten polis, cinayetin basit bir saldırı olmadığını ortaya çıkarırken, İmar ve Şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Candaş'ın inşaat rantına geçit vermediği için öldürüldüğünü tespit etmişti. Yapılan soruşturmada Keten İnşaat yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınıp 5'i azmettirici suçlamasıyla tutuklanmıştı.

SON MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili tutuklamalar yaşanırken geçtiğimiz Mart ayında mahkemeye çıkarılan tetikçi Şenol Şahin, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirterek verdiği ifadede, olaya kendisini Rıza Keten’in azmettirdiğini ve 80 bin lira parayla olayda kullandığı silahı kendisinin verdiğini ifade etmişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Mart günü verdiği ifade de Şenol Şahin, cinayetten 3-4 gün önce soruşturmanın sanıklarından Engin Gölve'nin kendisine birinin burnunun kırılmasını istediğini, kendisinin de bunu kabul ettiğini, ardından da diğer sanıklarından Mithat Yılmaz'ın eşine ait olan bir otoparkta Engin Gölve, Rıza Keten ve Hacı Avcı ile buluştuklarını ifade ederek;

“80 BİN LİRA TEKLİF ETTİ KABUL ETTİM”

“Rıza Keten, belediyede bir müdürün burnunun kırılmasını istediğini söyledi. Bunun nasıl olacağını sordum. Candaş'ın belediyenin 3. katında olması gerektiğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Bana fotoğrafını gösterdi, 80 bin TL para teklif edildi, kabul ettim. Otoparktan çıkarak tek başıma belediyeye gittim. Rıza Keten belediyenin tuvaletinde buluşacağımızı söylemişti. Belediyenin tuvaletinde buluştuk. Orada tekrar telkinde bulunarak, Candaş'ın fotoğrafını gösterdi. Odasını gösterdi, bugün halledilmesi gerektiğini söyledi. 'Bu olayı gerçekleştirdiğimde nasıl çıkacağım. Beni linç ederler' dedim. 'Sana silah vereceğim, burnunu kırdıktan sonra silahını göstererek çıkarsın' dedi.

“UZUN BOYLU VE YAPILI OLUNCA ATEŞ ETTİM”

Silaha alışık olmadığımdan yapabilir miyim yapamaz mıyım diye tereddüt ettim. Müdürün işlere engel olduğundan bugün yapılması gerektiğini söyledi. 'Yapamazsam bırakır giderim' dedim. 'Bunu yaparsan her türlü kardeşimizsin. Cezaevinde sana bakarız' dediler. Silahı üzerime aldım, tuvaletten çıkıp koridorda dolandım. Candaş’ı tanımadığım için tedirgindim. Tuvaletin çıkışında fark ettim o olduğunu. Candaş’ın uzun boylu ve yapılı olduğunu görünce burnuna vurmaktan vazgeçip silahla ateş ettim.

“BANA BAKMADILAR, AVUKAT SAĞLAMADILAR”

“Söz verdikleri gibi bana bakmadılar, avukat sağlamadılar. Rıza Keten, yakalandığımda İbrahim Kocaman ismini vermemi söyledi. İbrahim Kocaman'ın kesilmiş cezası olduğunu ve burada olmadığından onun adını verebileceğimi, kendisinin dostları olduğunu söyledi” şeklinde ifade verirdi. Mahkeme tarafından kendilerine gönderilen dosyayı inceleyen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda Şenol Şahin’in doğruları söylediğini belirleyip verdiği ifade ve bilgileri destekleyen delillere ulaşarak Rıza Keten’i birinci dereceden cinayete azmettirme suçlamasıyla, kardeşi Selahattin Keten’i ise davanın sanıklarından Hacı Avcı’nın mahkemede verdiği ifade doğrultusunda gözaltına aldığı öğrenildi.

“BEN BU BAŞKAN YARDIMCISINI DÖVDÜRECEĞİM”

Davanın diğer bir sanığı olan Hacı Avcı ise 15 Mart günü görülen mahkemede verdiği ifade de; “Selahattin Keten, Hayri başkan dahil birçok kişiyle sorun yaşadı. Başkanla konuştum projenin olmayacağını söyledi. Ben de bunu anlattım Selahattin Keten'e. O da 'Ben bu başkan yardımcısını dövdüreceğim. Hayri başkan randevu da vermiyor' dedi. Cemil Candaş tehdit alıyordu zaten. Kendisi bana anlatmıştı. 'Burada 30 senedir bir çete var. Bunu kıramam' diyordu. İş Keten'le çıkmaza girdiği için Selahattin Keten 'Onu dövdüreceğim. En azından bir yumruk attırayım' dedi. Ben de Engin Gölve'ye 'Bir müdür dövülecek' dedim. Sonra Selahattin'i arayıp 'Birini buldum ama nasıl olacak diyor' dedim. O da 'Rıza'yı göndereceğim' dedi. Olay olduktan sonra Selahattin Keten aradı beni. Neler olduğunu sordu. Rıza Keten'in ruhsatlı silahı vardı” şeklinde ifade vermişti.

1 MİLYAR DOLARLIK İSKÂN RANTI

Cinayetin arkasından örgütsel bir yapı çıkması sebebiyle Asayiş polisi tarafından kendilerine devredilen soruşturmada yaptığı ilk çalışmalarda, Candaş’ın öldürülmeden önce 7 tane binanın 1 Milyar doları bulan iskan planını iptal ettiğini ve bu binaların 4’nün Keten kardeşlere ait olduğunu belirleyen Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, cinayete dair net delillere ulaştığı öğrenildi.

BİR AYLIK GÖRÜNTÜLER SANİYE SANİYE İZLENDİ

Organize polisi, gerçekleşmesinden önce keşif bile yapıldığını belirlediği cinayet ile ilgili olarak yaptığı teknik çalışmalarda, cinayetin işlendiği yer olan Şişli Belediyesinin güvenlik kamera görüntülerine el koyup incelemeye aldı. Savcılık kararıyla incelenen 2016 yılı 1 ile 31 Temmuz tarihleri arasındaki görüntüleri saniye saniye izleyen ekipler, cinayetten bir gün önce Candaş’ın odasının bulunduğu katta tetikçi ve azmettiricilerin keşif yaptığını tespit ederken, cinayet gününe de ait vahim görüntülere ulaştı.

PEŞ PEŞE GİRDİKLERİ TUVALETTEN, PEŞ PEŞE ÇIKTILAR

18 Temmuz 2016 günü gerçekleşen cinayetten dakikalar önce, Rıza Keten’in belediye binasına girip tuvalete gittiğini ve ardından aynı tuvalete tetikçi Şenol Şahin’in girip kısa bir süre kaldıktan sonra peş peşe tuvaletten çıktıklarını görüntü taramasından belirleyen polis, tuvalette buluşan ikiliden Şahin’in tuvaletten çıkıp Candaş’ın odasının bulunduğu kata yönelip Candaş’la kaşılaşınca direkt ateş ettiğini de tespit etti.

GÖRÜNTÜLERDE BELİ KABARIK

Yine güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, Rıza Keten’in ceketinin altında bulunan bir cisim nedeniyle belinin kabarık gözükmesi de tetikçi Şenol Şahin’in son mahkemede verdiği “bana silahı tuvalette verdi” ifadesini de doğruladığı öğrenilirken, cinayetten bir gün önce Şenol Şahin ile cinayet bölgesinde keşif yaptığı belirlenen 2 şahıstan birinin Keten kardeşlerle aynı gün gözaltına alındığı, firarda olan diğer keşifçinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Cinayete azmettirme suçlamasıyla gözaltına alınan Keten İnşaatın sahibi Rıza ve Selahattin Keten ile bir şirket çalışanı bugün mahkemeye sevk edildi.

Milliyet