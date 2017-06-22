CHP'li belediyede çalışan işçilerden 'adalet' göndermesi!
İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi, hak ettikleri ödemeleri alamayan işçilerin 'adalet' protestosuyla karşılaştı. İşçiler, Kılıçdaroğlu'nun 'da 'adalet' yürüyüşüne işaret ederek tepki gösteriyor.22 Haziran 2017 Perşembe 15:43
İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi'nden bekledikleri ödemeyi alamayan işçiler, 'adalet' nöbeti tutmaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğru 'Adalet' yürüyüşüne işaret eden işçiler, eylemin bir benzeri belediye binası önünde gerçekleştiriyor.
İşçiler, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye çözüm için çağrılarda bulunuyor.