CHP'li belediyede aşk vurgunu... Belediyenin parasıyla lüks dairede yaşadılar

CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kara kutusu olarak görülen; belediye iştiraki Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram, Şişli Belediyesi Basın Danışmanı Şermin Terzi'yle yaşadığı aşk sonrası Kentyol A.Ş.'ye yapılan 27 milyon lira bağışı hesabına aktardığı iddia edildi. Terzi, Kanada'ya kızının okulu için gittiğini ve bir daha Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini belirterek "Hasnun Bey bekâr, ben bekârım. Aramızda bir ilişki olur veya olmaz. Bu kimseyi ilgilendirmez. Birlikte gitmemiz de tesadüf veya değil" dedi.



İNÖNÜ'YE VEDA ETMEDİ

Her şey, Hayri İnönü'nün belediye başkanı seçildikten bir yıl sonra Bayram ve Terzi'yi işe almasıyla başladı. İnönü, Alman vatandaşı olan çocukluk arkadaşı Bayram'ı 30 bin lira maaşla belediye şirketi Kentyol A.Ş.'nin başına getirdi. Eski Hürriyet gazetesi çalışanı Terzi'yi de basın danışmanı olarak görevlendirdi. İddiaya göre, İnönü'nün Kanyon'da kiraladığı dairede görev yapan Terzi'yle Bayram arasında bir süre sonra aşk ilişkisi yaşandı. Bayram, geçen hafta noter kanalıyla istifa dilekçesini belediyeye gönderdi. Çocukluk arkadaşı olan Başkan İnönü'ye veda etmedi. Terzi ise İnönü'yle vedalaşarak istifasını sundu. Ani istifanın ardından Bayram, 15 Ağustos'ta önce THY'nin TK-0017 sefer sayılı uçağıyla Kanada'nın Toronto şehrine sonra da Montreal'e gitti. Terzi ise aynı gün Air France'ın 1891 uçuş koduyla Paris'e oradan da Air Canada ile Montreal'e uçtu. İddialara göre, Bayram istifa etmeden önce Kentyol A.Ş.'ye yapılan 27 milyon lira bağışı hesabına aktardı. Hasnun Bayram'ın Kanada'nın Regina bölgesinde 1.5 milyon dolara bir villa satın aldığı da ortaya çıktı.

MECLİS ÜYELERİ ŞİKÂYETÇİ

Kentyol A.Ş.'nin hesaplarının incelenmesini isteyen meclis üyeleri, kaçırılan paranın daha fazla olduğunu öne sürüyor. Meclis üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.



BELEDİYE: 4 EYLÜL'DE DÖNECEK

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada Bayram'ın 8 Ağustos'ta istifa ettiği doğrulanırken, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları içinse şöyle denildi: Bu süreçte herhangi bir usulsüzlük ya da yolsuzluk söz konusu değildir. Böyle bir olayın söz konusu olması durumunda adli makamların devreye gireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Hasnun Bayram'ın Kanada seyahati ise aylar öncesinden planlanmış bir seyahattir. Kendisi 4 Eylül'de Türkiye'ye dönecektir."

BELEDİYENİN PARASIYLA LÜKS DAİREDE YAŞADILAR

Almanya'nın Düsseldorf kentinde lastik bayiliği yaparken Kentyol A.Ş.'nin başına getirilen İnönü'nün çocukluk arkadaşı Hasnun Bayram ile Şermin Terzi'nin yollarıbelediyede kesişti. Daha önce birbirlerini tanımayan çiftin arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. Çift, belediye bütçesinden kirası karşılanan Kanyon'daki lüks dairede birlikte yaşadı.



TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF NEDENİYLE KOVULMUŞTU

Eski Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün yıllarca sekreterliğini yapan ardından gazeteciliğe başlayan Şermin Terzi, 13 Kasım 2015'te Hürriyet'te çıkan "13'üncü Cuma Uğursuzluğu" başlıklı haber sonrası işten atılmıştı. Gazetenin internet sitesindeki Kelebek ekinde yayımlanan '13'üncü Cuma Uğursuzluğunun 13 Sebebi' başlıklı haberde; içerikte Leonardo da Vinci'nin 'Son akşam yemeği' tablosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavuk yerken çekilmiş bir fotoğrafı monte edilmiş, tepkiler üzerine Hürriyet, içeriği yayından kaldırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemişti.



'HAYATIMIN AŞKINI BULDUM' PAYLAŞIMI

SABAH'ın ulaştığı Şermin Terzi, "Hasnun Bayram'la aynı anda istifa edip, Kanada'ya gitmeniz bir tesadüf mü?" sorusuna "Hasnun Bey bekâr ben bekârım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Buraya kızımın okulu için geldim" yanıtını verdi. Türkiye'ye bir daha dönmeyi düşünmediğini belirten Terzi, "Bir maddi geliriniz var mı?" sorumuzu, "15 yaşından beri çalışıyorum. Kendi başıma ayakta duran bir kadınım" şeklinde cevapladı. Terzi 10 Ağustos'taki sosyal medya paylaşımında ise Kanada'ya gideceğini belirterek "Haaa arada bir de hayatımın erkeğini bulup âşık oldum. Aferin ben, cici ben" diye yazmıştı.



80 MİLYON LİRAYI SORDUM SIRITTI

Kentyol AŞ. Genel Müdürü Hasnun Bayram'ın 2 yıl önce Kentyol AŞ.'nin başına getirilmesi, CHP'li meclis üyelerince tepki çekmişti. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Osman Gürbüz, "Yurtdışına kaçma ihtimali olan birisinden her hangi bir yolsuzluk veya usulsüzlük durumunda nasıl hesap sorulacak?" diye sormuştu. Gürbüz, son yaşananların ardından "Böyle olacağı başından belliydi. O gün söylediklerim bugün doğru çıktı. Meclis'e bu şahısla ilgili 48 soru önergesi verdim. Soruları okuduktan sonra bana 'Dersine iyi çalışmışsın' diyerek sırıttı. Belediyenin bütçesinden, meclis kararıyla Kentyol A.Ş.'ye 80 milyon lira aktardık. Bu paranın nereye harcandığını sordum. Cevap vermeden kaçtı. Savcıları göreve davet ediyorum" dedi.

(Sabah)