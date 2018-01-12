CHP’li belediyede Ali Cengiz oyunu

Kamu kurumuna ait araçları HDP’li belediyelere peşkeş çeken CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin Sayıştay incelemesi öncesi söz konusu araçlar hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kendi eliyle devlet malını HDP’li belediyelere bir bir teslim eden Kadıköy Belediyesi’nin envanterinde ve kayıtlarında yer almayan araçlar hakkında ilçe emniyet müdürlüklerinden kayıp/çalıntı olduğu yönünde tutanak istediği belirlendi.



HEDEF SAPTIRIYOR



Yolsuzluk batağında boğuşan CHP’li belediyelerin kamu mallarını nasıl sömürdüklerini gözler önüne seriyoruz. Teröristlere lojistik destek sağlayan HDP’li belediyelere milyonlarca liralık kayıp araçları gönderdiği tespit edilen CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin Sayıştay incelemesi öncesi panikleyerek emniyete kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Terörün finansörü HDP’li belediyelere kamu mallarını elleriyle teslim eden Kadıköy Belediyesi’nin “araçlarımız kayboldu” diyerek hedef saptırdığı belirtildi.



KAMU MALINI SÖMÜRÜYOR



Sayıştay müfettişlerinin incelemesine gölge düşürmek için bir yandan devleti oyalayan bir yandan da kamu malını sömüren CHP’li belediyenin Sayıştay’a verdiği savunmasında şu ifadeler yer aldı: “Kayıp araçlarla ilgili Avcılar, Pendik, Tuzla, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliklerine araçların trafikten men, bağlama ve her türlü cezai işlemlerinin arşiv kayıtları yazılarla istenmiş olup sonuçları beklenmektedir. Kadıköy Belediyesi Meclis arşiv araştırılması istenmiş olup, araçlarla ilgili arşiv kayıtlarına rastlanılmadığı yazısı tarafımıza ulaşmıştır.”



AKİT NE YAZMIŞTI?



Gazetemiz Akit; günlerdir CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin kamu mallarını nasıl peşkeş çektiğini yazıyor. “CHP’li belediyede 27 araç yok olmuş” başlıklı sürmanşet haberimizde, Kadıköy Belediyesi’ne ait 27 kamu aracının belediyenin envanterinde ve kayıtlarında yer almadığı deşifre etmiştik. “CHP’nin kayıp araçları HDP’nin emrine verilmiş” başlıklı sürmanşetimizde ise, CHP’li Kadıköy Belediyesi’ne ait milyonlarca liralık kayıp araçların terör organizasyonlarının merkezi gibi faaliyet gösteren HDP’li belediyeler tarafından kullanıldığını duyurmuştuk. Kadıköy Belediyesi’ne ait 4 kamu aracının teröre destek verdiği gerekçesiyle kayyım atanan HDP’li belediyeler tarafından Ayn El Arab’a (Kobani) gönderildiğini yazan Akit, “CHP’nin araçları Kobani’de çıktı” başlıklı manşetten verdiği haberle büyük yankı uyandırmıştı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL