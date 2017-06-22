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CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi

Avcılar Belediyesi'nden hak ettiği paraları alamayan işçiler, 'Adalet' nöbeti tutmaya başladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:54
CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğru Adalet yürüyüşü başlattı. Bazı milletvekili ve partililerin de katıldığı eylemin bir benzeri de CHP'li Avcılar Belediyesi önünde düzenlendi.

ADALET NÖBETİ

Belediyeden paralarını alamayan işçiler, "Adalet" nöbetine başladı.

"YA GÖRÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ OLUN..."

Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan işçiler, bina önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ya göründüğünüz gibi olun, ya da olduğunuz gibi görünün. İnsan ya halktan, emekçiden yanadır ya da onların karşısındadır."

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:54
  1. CHP
  2. KEMAL KILIÇDAROĞLU
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