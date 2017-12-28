CHP'li belediye halka isyan ettirdi! 12 bin kişi mağdur

Alt geçidin hizmete girmesiyle birlikte Konak yönüne gidişte hizmet veren Küçükyalı, Mithatpaşa ve Mektupçu otobüs durakları hiçbir duyuru yapılmadan iptal edildi.

FATURA VATANDAŞA

Duraklar kaldırılınca otobüse binmek isteyen vatandaşlar 800 metre uzaklıktaki Yalı ya da Köprü duraklarına yürümek zorunda bırakıldı. Yasananlara isyan eden Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Baykal, "Büyükşehir'in öngörüsüzlügünün faturasını vatandas çekiyor. Çok yazık" dedi.

SESSİZ SEDASIZ

​Büyükşehir, sahil bulvarında inşa ettiği alt geçit yüzünden bölgedeki 3 durağı iptal etti. Durakların sessiz sedasız kaldırılmasına vatandaş tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta sonu hizmete soktuğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki karayolu taşıt alt geçidi, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan çoğu yaşlı 12 bin kişiyi mağdur etti.

Alt geçidinin hizmete sokulması ile birlikte, kara ve deniz tarafındaki servis yolları araç trafiğine kapatıldı. Durum böyle olunca Güzelyalı'dan Konak yönüne gidişte hizmet veren Küçükyalı, Mithatpaşa ve Mektupçu otobüs durakları da hiçbir duyuru yapılmadan iptal edildi.

Duraklar kaldırılınca Konak yönüne gitmek isteyen vatandaşlar otobüse binmek için 800 metre uzaklıktaki Yalı ya da Köprü duraklarına yürümek zorunda bırakıldı.

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Mithatpaşa Caddesi'nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkışta kullanılan eski Ege Ordu Komutanlığı Konutu'nun yanındaki yol da beton bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Küçükyalı'dan sahil yoluna çıkmak isteyen araç sürücüleri ya Karataş'a ya da Vali Konağı'nın oraya gitmek zorunda kaldı. Mahalle sakinlerinin çoğunun 60 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluştuğuna dikkat çeken Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Baykal yaşananlara isyan etti.

Karayolu taşıt alt geçidinin hizmete açılması ile birlikte 3 otobüs durağının da hiçbir duyuru yapılmadan iptal edildiğini belirten Baykal, "Mahallemizde 12 bin kişi yaşıyor. Çoğu da 60 ve üzeri yaşlarda. Otobüs duraklarının iptal edilmesi ile bu insanlar karda, kışta, yağmurda, çamurda otobüse binmek için 800 metre yürümek zorunda bırakıldı. O da yetmiyormuş gibi Küçükyalı'dan sahile çıkışı sağlayan Eski Ege Ordu Komutanlığı Konutu'nun yanındaki yol da kapatıldı. Aracıyla Küçükyalı'dan sahil yoluna çıkmak isteyen vatandaş ya Karataş kavşağına ya da Vali Konağı'nın oraya gitmek zorunda. Bu da yolun yaklaşık 3 kilometre uzaması anlamına geliyor. Yazık günah bu insanlara" diye konuştu.

Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce muhtarlar toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na durumu anlattığını fakat aradan geçen süreçte hiçbir önlem alınmadığını belirten Baykal, "Büyükşehir'in öngörüsüzlüğünün cezasını maalesef vatandaş çekiyor. Zaten 2 yılı aşkın bir süredir devam eden alt geçit ve tramvay inşaatları bölgeyi şantiye sahasına çevirdi. Yazın toz kışın çamur sorunu yaşadık. Şimdi bir de hiçbir duyuru yapılmadan otobüs durakları kaldırıldı. Her gün onlarca şikayet alıyoruz. Resmen mahallemize resmen hapsedildik. Mithatpaşa'ya giriş var çıkış yok" diyerek isyan etti.

Mithatpaşa Caddesi'nden sadece 10 hat numaralı Konak-Fahrettin Altay otobüsünün geçtiğini bunun dışında başka otobüs olmadığını hatırlatan Baykal, "10 hat numaralı otobüs de yarım saat arayla geçiyor. İhtiyacı karşılamıyor. Yaşadığımız sıkıntıyı ESHOT Genel Müdürlüğü yetkililerine de ilettim. Bir bakalım dediler. Mahalle sakinleri olarak bir an önce mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

48 yaşındaki Hakan Vural, "Otobüs duraklarını kaldırdıkları için Küçükyalı'dan köprü durağına 500 metre yürümek zorunda kalıyorum. Bize bu konuda hiçbir şekilde haber verilmedi. Diğer belediyeler yolları genişletirken İzmir Büyükşehir Belediyesi yolları daraltıyor" diye konuştu.

81 yaşındaki emekli Şeref Yılmaz, "Arabamı park edip otobüsle Konak'a gitmek istedim. Gördüklerime inanamadım. Hafta sonu taşıt alt geçidinin açılması ile birlikte yıllardır kullandığımız otobüs duraklarını da kaldırmışlar. Üstelik hiçbir duyuru da yapmadılar. Bu nasıl iş anlamadım. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

70 yaşındaki emekli Emel Kebapçılar, "Hiçbir duyuru yapmadan durakları kaldırmışlar. En yakın durağa gitmek için epey bir yürümem gerekti. Önümüz kış. En yakın durak yüzlerce metre ötede. Durakları kaldırmadan önce burada yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için mutlaka bir çözüm üretmeleri gerekiyordu" diye konuştu.

70 yaşındaki Sabri Erdoğmuş, "En azından tramvay seferlere başlayana kadar durakların kaldırılmaması gerekiyordu. Bir anda hiçbir duyuru yapmadan durakları kaldırdılar. Otobüse binebilmek için yüzlerce metre yürümek zorunda kaldık. Bu işi anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadesini kullandı.

25 yaşındaki Sema Çelik ise, "Küçükyalı'dan sahile çıkışı kapatılınca aracımızla 3 kilometre mesafe gitmek zorunda kaldık. Bu da yetmiyormuş gibi otobüs duraklarını hiçbir duyuru yapmadan kaldırmışlar. Mahallede yaşayan çok sayıda yaşlı insan var. Bu insanlar otobüs durağına gitmek için o kadar mesafeyi yağmurda çamurda karda kışta nasıl yürüsün. Bir an önce yanlıştan dönülmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

EGELİ SABAH