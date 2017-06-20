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CHP’li Belediye eşcinsel şarkıcının 'askerleriyiz’ dedi… Bakın daha sonra ne açıklama yaptı

Beşiktaş Belediyesi'nin resmi hesabından önce LGBTİ'lerin gökkuşağı bayrağı fotoğrafını paylaştı. Daha sonra eşcinsel şarkıcı "Freddie Mercury'nin askerleriyiz" mesajı paylaşıldı. CHP’li belediye gelen tepkilere dayanamayarak özür dilemek zorunda kaldı.

20 Haziran 2017 Salı 09:25
CHP’li Belediye eşcinsel şarkıcının 'askerleriyiz’ dedi… Bakın daha sonra ne açıklama yaptı

Beşiktaş Belediyesi'nin resmi hesabından önce LGBTİ'lerin gökkuşağı bayrağı fotoğrafıyla "Freddie Mercury'nin askerleriyiz" mesajı paylaşıldı. Tepkiler üzerine mesaj silindi ve Belediye Başkanı Hazinedar'dan açıklama geldi.

Belediye'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda belediye binasına LGBTİ'lerin gökkuşağı bayrağının asılı olduğu görülüyordu. Eşcinsel şarkıcıya da gönderme yapılarak "Freddie Mercury'nin askerleriyiz" yazıyordu. Mesaj silindikten sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar şu açıklamayı yaptı: "Sosyal medyada çalışan bir arkadaşımızın işgüzarlığı için bizi seven ve takip eden tüm yurttaşlarımdan özür dilerim. Biz sadece Hz.Muhammed Mustafa (Sav) ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerinin peşinde Devletimizin ve Milletimizin askeri oluruz... İnsanlarımızın değerlerine,kültürlerine,inançlarına ve tercihlerine saygı göstermek Beşiktaşımızın ve Beşiktaş Belediyesi'nin en önemli yaşam ve yönetim düsturudur.Bunu gösterirken özenli olmak,abartmamak topluma doğru anlatmakta hassasiyetlerimizin başında gelir... Bu anlayışa uymayan hiç bir davranış,tutum,lisan,yaklaşım bizde karşılık bulmaz. Bu nedenle Beşiktaş Belediyesini ve (beni)temsil etmeyen tweet Ağrı'da bulunduğum sırada öğrenilmiş derhal müdahale edilerek sildirilmiştir. Bizim saygılı tutumumuz eşcinselliği teşvik etmemize neden olamaz.İnancımız ve toplumsal yaşama bakışımız buna engeldir. Saygılarımla."

Hazinedar'ın açıklamalarının ardından paylaştığı dizelerin eşcinsel şair Arkadaş Zekai Özger'e ait olması da dikkat çekti.

İşte silinen mesaj:

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 09:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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