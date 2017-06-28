CHP’li belediye cami arazisine çöktü

Anadolu’da hâlâ “Camileri ahıra çeviren parti” olarak tanımlanan CHP’nin yönettiği Yalova Belediyesi cami vukuatıyla gündemde. CHP’li Yalova Belediyesi, cami arazisi olarak belirlenen ancak zamanla değer kazanan araziyi imara açtı. Belediye, cami arazisini ise aynı mahalledeki köhne bir alana taşıdı. Belediyenin cami yeri olarak işaret ettiği ve diğerine oranla çok daha küçük olan arazinin üzerinden ise minare yapılmasını imkansız kılan “yüksek gerilim hattı” geçiyor.

ARAZİYE ÇÖKTÜLER, CAMİYE BAŞKA YERİ ADRES GÖSTERDİLER

Edinilen bilgilere göre Yalova Belediyesi’nin geçtiğimiz Ekim ayında el koyarak imar değişikliği yaptığı cami arazisi merkeze bağlı Kirazlı Mahallesi Sanayi Sitesi bölgesinde yer alıyor. Cami alanının oturum alanı 5 bin 500 metrekare. Düz zeminde bulunan cami arazisinin dört tarafından yol geçiyor. Gün geçtikçe gelişen Kirazlı Sanayi Bölgesi’nde geniş çaplı ibadethane ihtiyacını karşılayacağı düşünülen alanda cami ve külliye inşasının yapılması planlanıyordu. Külliyede; Kur’an Kursu, kütüphane, konferans ve spor salonu gibi sosyal aktivite alanlarının da yer alması bekleniyordu. Aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceği büyük bir caminin yükseleceği alanı CHP’li belediye ranta kurban etti.

MİNARE YAPILMASI İMKANSIZ!

İmara açılan 5,5 dönümlük ibadethane arazisi, Yalova Belediye Meclisi kararıyla başka bir yere kaydırıldı. Ancak CHP’li Belediye, kaydırılan cami arazisinin yeni yerinden bin 500 metrekarelik alanı kırptı. Rant için imara açılan eski ibadethane arazisi 5 bin 500 metrekare iken yeni cami arazi 3 bin 500 metrekare olarak belirlendi. Kirazlı’nın en ücra köşesinde bulunan yeni arazi adeta bir çıkmaz sokakta. Belediyenin cami alanı olarak işaret ettiği arazinin üzerinden ise yüksek gerilim hattı geçiyor. Belediyenin yeni cami arazisi olarak belirlediği alandaki yüksek gerilim hattı, buraya minare yapılmasını imkansız kılıyor. Tehlike saçan yüksek gerilim hattı, arazi üzerinde gerçekleşecek olası cami inşaatında minare yapımını engelleyecek.

O KARARA AKİT ULAŞTI

Yalova merkezindeki Kirazlı Sanayi Sitesi bölgesindeki ibadethane ihtiyacını karşılayacak cami alanının, Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan oturumda oyçokluğuyla başka bir yere taşınmasına karar verildi. Cami arazisinin taşınması torba kararla Belediye Meclisi’nden geçirildi. Akit’in ulaştığı Meclis Kararı metninde, “Komisyonumuz, teklif planda Kirazlı Bölgesi’ne ilave edilen yaklaşık 110 hektar alanın planlanmaması şartıyla (...) Yalova ili Merkez ilçesi 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu ile 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunun, plan açıklama raporları ve plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tadilen onaylanmasını, müteakiben bu alan üzerinde arsa ve arazi düzenlemesi yapılmasına oyçokluğuyla uygun bulmuştur.” deniliyor. Belediye Meclisi’ndeki CHP ve AK Parti’li 28 üyenin onayıyla kabul edilen taşınma işlemine yalnızca 4 üye karşı çıktı. AK Parti’li Mehmet Kasım Avar, CHP’li Resul Morgül, bağımsız üyeler Ahmet Yavuz ve Faruk Kırtay’ın onay vermediği işlemle cami arazisi, daha küçük, izbe ve üzerinden yüksek gerilim hattı geçen bir alana kaydırıldı.

“HOKUS POKUSLA CAMİ YOK EDİLDİ”

Cami arazisinin imar planı değiştirilerek başka bir noktaya taşınmasına Belediye Meclisi’ndeki oylamada karşı çıkan Yalova Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Ahmet Yavuz, Akit’e konuştu. Kararı ‘hezeyan’ olarak nitelendiren Ahmet Yavuz, “Burada hokus pokus işlemi yapıldı. Sanayi alanı içerisinde 5 bin 500 metrekarelik arsaya karşılık 3 bin 500 metrekarelik arsanın imar planı değişikliği yapıldı. Ve üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyor.” dedi. “Yüksek gerilim hattının altında hiçbir şey yapılamaz, bu bilinmiyor mu?” sorusunu yönelten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamen göz aldatmacası bir durum. O alınan 3 bin 500 metrekarelik arsada cami yapılamaz, minare dikilemez. Hadi diyelim yapıldı, kime hizmet verecek? Kuş uçmaz kervan geçmez bir nokta orası. Sanayi sitesinde yapılması planlanan cami maalesef yok edildi. Böyle bir konuda AK Parti’li belediye meclis üyelerinin de bu vahim olaya kayıtsız kalması ve lehte oy kullanmaları bizleri çok şaşırttı ve üzdü."

FARUK ARSLAN

