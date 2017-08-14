CHP’li belediye başkan yardımcısının, kulüp başkanını darp ettiği iddiası

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Kafede karşılaşan Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Çerkezköy Samsunlular Derneği Başkanlığı da yapan Enver Bayram ile Çerkezköy Samsunlular Yaşar Doğu Spor Kulübü Başkanı Musa Kavlak, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Tartışma onrası çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olayın ardından mağdur olduğunu iddia eden Musa Kavlak, aldığı darp raporu ile Polis Karakolu’nun yolunu tuttu.

Açıklamalarda da bulunana Musa Kavlak, "Bugün sabah saat 09.00 gibi pastanede kahvaltı yapıyordum. Beni Enver Bayram’ın şoförü aradı ve nerede olduğumu sordu. Ben de yerimi söyledim ve 10 dakika sonra Enver Bayram geldi. İçeri girer girmez yandaki sandalyeyi tutup bana savurdu. Araya diğer insanlar girdi. Bana ‘Çerkezköy ikimize dar gelecek’ dedi, hakaretler etti. Bunun da sebebi benim sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşım. Ben kimseyi hedef göstermedim. Tüm paylaşımlarım ortadadır. Yarası olan varsa gocunur” diye konuştu.

Öte yandan, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram da, Musa Kavlak isimli şahıs ile daha önceden tartıştığını ve Kavlak’ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanıın kızı Sümeyye Erdoğan’a küfürlü hakaretli paylaşımlarının olduğunu, bu paylaşımlarında kaldırılması gerektiğini söylediğini ifade ederek, "Öncelikle Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Samsunlular Dernek başkanı olarak bunun yaşanmasını istemezdim. Böyle bir olayı şova çevirmek ne kadar doğru? Darp edildiği iddia eden kişi hastaneye gider, karakola gider şikayetçi olur. Konu ile ilgili beni gazeteciler arayıp bilgi veriyor. Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak değil, dernek başkanı olarak bu kişi ile sorunlarımız vardı. Üst üste gelen tehditler ve hakaretlerden dolayı defalarca küsüştük. Kendisi ile tartıştık, itikleşme oldu fakat iddia ettiği gibi darp olayı olmadı" dedi.