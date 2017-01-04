CHP'li belediye alay konusu oldu! Bunu bile yapmayı beceremedi

Bayraklı’da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir standardı dikkate almadan inşa ettiği semt sahası sosyal medyada alay konusu oldu. Belediyenin yaptığı sahanın taç çizgilerinden birinin daha kısa olduğu ve kalelerin yamuk olduğu ortaya çıktı.Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Halit Özpirinç Lisesi'nin yanındaki toprak alana iki yıl önce yapılan futbol sahası, birbirinden farklı uzunluktaki taç çizgileri, "biri Hanya'ya biri Konya'ya bakıyor" dedirten kale direkleri ve hiçbir standardın dikkate alınmadığı ilk bakışta anlaşılan görüntüsüyle sosyal medyada alay konusu oldu.

İzmirliler, basit bir semt sahasını bile yapmayı beceremeyen Büyükşehir Belediyesi'nin diğer projelerdeki fiyaskolarına şaşmamak gerektiğini belirtti. Okul yönetiminden gelen talep üzerine mülkiyeti Bayraklı Belediyesi'ne ait yaklaşık 2 dönümlük arazinin çevresini tel örgülerle çevreleyen Büyükşehir Belediyesi, buraya küçük ölçekte tribünün de olduğu bir futbol sahası inşa etti. Ancak ortaya çıkan eserin garip görüntüsü burasının aslında bir futbol sahası olduğunun ilk bakışta anlaşılmasını zorlaştırıyor. Aynı hizada olması ve birbirine bakması gereken kale direklerinin yönü taç çizgilerine çevrilmiş. Taç çizgilerinin birinin uzun birinin kısa bırakılması "futbol sahalarının dikdörtgen olması gerektiği" gerçeğinin pek dikkate alınmadığını ortaya koyuyor. Sahanın yaklaşık iki yıldır bu şekilde kullanıldığına dikkat çeken okul yetkilileri söz konusu alana spor salonu inşa edileceğini belirtti. Sahanın hemen yanında evi bulunan Engin Avcı'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu. Avcı, "Büyükşehir'in Bayraklı da yaptığı futbol sahası. Benim hemşehrim, benim partilim, benim adamım diye mimar, mühendis alırsan belediyeye işte böyle kalenin biri Hanya'ya diğeri Konya'ya bakar" yazdı. Bazı vatandaşlar fotoğrafın İzmir'de çekilmiş olamayacağını öne sürdü. Ssoyal medyada dikkat çeken yorumlardan bazıları şöyle;



Furkan Yılmaz: Gerçek olamaz bu. Yok artık..

Engin Avcı: O kadar gerçek ki her sabah balkondan bakarken bizi kimler yönetiyor diye ağlanacak halimize gülüyorum.

Ertuğrul Susup: Neresini düzeltsin ki .

Gülser Schön: Takdir bekliyorlardır bu rezalet için!..

Sadettin Kırcı: Bizimle alay ediyorlar, yuh olsun bizlere...

Erol Erbaşaran: Çeşit kenar futbol sahası.

Ethem Erkaradağ: Tribünleri de ortaya koysaydı.

Ertuğrul Susup: Sahayı Dörtköşe Üçgen yapan kadroyu tebrik ediyorum.

Mustafa Kulya: Bu sahayı düzgün yapmak için mimar mühendis olmaya gerek var mı?

Bumin Berker: Bu saha gırgır mecmuasından alıntı mı?

İhsan Sarıhan: Onu yapan ustaya taşerona ve olur veren yetkiliye ne diyeyim. Yazık bu duruma düşecek çalışmalar yapmayın.



