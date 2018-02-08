CHP'li Bekaroğlu partisine çaktı: 10 yıl daha kalsam anlayamayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) geçen hafta sonu düzenlenen 36. Olağan Kurultay'ında, Genel Başkanlık seçiminin yanı sıra, Parti Meclisi seçimleri de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışında Muharrem İnce'nin aldığı 447 oya karşılık 790 oy alarak yeniden genel başkan seçilirken 60 kişilik Parti Meclisi'ne 488 CHP üyesi aday oldu.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun PM'ye girmesini istediği isimler büyük ölçüde delege tarafından onaylanırken Mehmet Bekaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu isimler liste dışı kaldı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, PM'ye girememesini ve CHP'nin 36. Olağan Kurultay'ını değerlendirdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimini partiye dahil etmeye çalışıyor" diyerek sözlerine başlayan Bekaroğlu, "Ama delegeler beni bu sefer Parti Meclisi'ne uygun görmediler" dedi. Bekaroğlu, PM'ye seçilememesinin kendisinde bir hayal kırıklığı yaratmadığını şu sözlerle aktardı:

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMADIM'

"Hayal kırıklığı yaşamadım. İki dönem çalıştım. İlk dönemde PM üyesi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi oldum. Daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yaptım. Kendisine de bir talebim olmadığını belirttim. 'Bana bırakın' dedi. Listesinde ismimi görünce de mecburen müracaat ettim. Fakat CHP delegesi uygun görmedi."

'ANLAMAMIN ZOR OLDUĞU TAKTİKLER'

Bekaroğlu, CHP içindeki çekişmelere ve PM seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim 10 yıl daha kalsam anlamamın zor olduğu taktikler uygulanıyor" dedi ve CHP'nin izlemesi gereken siyasi hatta ilişkin eleştiri ve önerilerde bulundu. Bekaroğlu'nun eleştiri ve öneriler şöyle:

'CHP TABANI DA DELEGELERİ DE İÇE KAPANIP KİMLİK SİYASETİ YAPIYOR'

"CHP, sosyal demokrat kitle partisidir. Böyle bir partide, bütün kimliklerin, inançların, herkesin sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde siyaset yapması gerekiyor. Bu böyle olmadığı için, belli kimlikler CHP'ye ekonomik, politik öneriler getirse bile rey verilmiyor. Sayın Erdoğan, kimlik siyasetini Türkiye'ye dayatmış durumda. Toplumun yüzde 60-65'i muhafazakar, geri kalanı da seküler bir yaşam biçimini benimsemiş durumda. Böyle olunca da, CHP tabanı da, delegeleri de içe kapanıyor ve kimlik siyaseti yapıyorlar."

'İNCE, KİMLİK SİYASETİNİ ERDOĞAN'DAN DA İLERİYE TAŞIDI'

Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını da değerlendirdi:

"Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıktı. Sayın İnce, bütün konuşmalarında kimlik siyasetinin dibine vurdu. Sayın Erdoğan'dan da ileriye taşıdı. Kim gelirse gelsin, kimlik siyaseti devam edecekse CHP'yi yüzde 20-22-23'lerden öteye taşıyamaz."