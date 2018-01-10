Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı salladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:19
CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:19
  1. chp
  2. twitter
  3. süleyman soylu
  4. ali kılıç
  5. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre geri dönüyor!
    1. Emre geri dönüyor!
    2. Bahçeli'nin milli duruşu Yunan'a fena..
    3. Evliliği bile proje çıktı!
    4. Beşiktaş üçüncü mağlubiyetini yaşadı
    5. CHP'lileri kudurtan Süleyman Soylu..
    6. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon
    7. Sendikalarda ‘taşeron’ kavgası
    8. Gözler Külliye'de...Türk siyasetinin..
    9. AB: Güney Kore-Kuzey Kore görüşmesi..
    10. O ülkede binlerce polisin görevine son..
    11. İsveç'te bir evde 4 ceset bulundu
    12. Tüm gözler bu kararda! Son 2 gün
    13. Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
    14. İsviçre'de 80 yaşındaki banka..
    15. Mahkumların neden zehirlendiği..
    16. İstanbul'a kar geliyor!
    17. O ilaçlarda kısırlık iddiası!
    18. İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü..
    19. İzmir'de lisede dehşet! 20 kız öğrenci..
    20. HDP'de büyük kavga...
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Bitlis'te görüntülendiler
    Bitlis'te görüntülendiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'