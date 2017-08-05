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CHP’li Başkanı Kılınç’tan toplu konut açıklaması

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni ilçesinde yapılan toplu konutlar ile ilgili açıklamada bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:47
CHP’li Başkanı Kılınç’tan toplu konut açıklaması

CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni ilçesinde yapılan dar gelirli ve engelli vatandaşlar için yapılan 4. Etap Toki konutlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aileleri ziyaret eden Hakan Kılınç, konutların kura ve kura sonrasında vatandaşların şikayetinin olduğunu vurgulayarak, “Kura ve kura sonrasından dolayı aşırı şekilde rahatsızlık ve şikayet var. Noter huzurunda çekilen kura listesi neden basınla paylaşılmıyor? Kura sonucu ev çıkan vatandaşımızın bugün yapılması gereken işlemleri neden daha sonraya erteleniyor? Kurada ismi okunup, daha sonra liste de ismi olmayan vatandaşlarımızın olduğu, maddi durumu çok iyi olan şahısların listeye girdiği dile getiriliyor. Bu tür şikayetlerin değerlendirilip bir an önce yetkili kurumlarca kamuoyunu aydınlatması gerekiyor” dedi.

Başkan Kılınç açıklamasının devamında, bu konunun takipçisi olacağını, durumu iyi olanlara konut çıkmasının vicdani olmadığını ve mağduriyet yaşayan ailelerin sesi olacağının altını çizdi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:47
  1. CHP
  2. Besni
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