CHP’li başkanı davadan kurtardılar

CHP’li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın yargılanmaktan kurtarıldığını anlatan Vatan'ın iddiasına göre, 2010-2011 yılında belediyede yapılan çöp ihalesi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamasıyla soruşturma yürütüldü.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da, Taylan M. isimli kişi ile FETÖ’nün yargıdaki üst düzey isimlerinden yardım almak için Ankara’ya gitti. Görüşme sonucunda Özcan Işıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.