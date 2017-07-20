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CHP’li başkanı davadan kurtardılar

FETÖ soruşturmasında ifade veren Vatan kod adlı gizli tanık, örgüt ile CHP’nin dirsek temasını deşifre etti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:19
CHP’li başkanı davadan kurtardılar

CHP’li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın yargılanmaktan kurtarıldığını anlatan Vatan'ın iddiasına göre, 2010-2011 yılında belediyede yapılan çöp ihalesi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamasıyla soruşturma yürütüldü.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da, Taylan M. isimli kişi ile FETÖ’nün yargıdaki üst düzey isimlerinden yardım almak için Ankara’ya gitti. Görüşme sonucunda Özcan Işıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:19
  1. Ankara
  2. Silivri
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