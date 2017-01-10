CHP'li başkandan iç savaş tehdidi!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halkı sokağa çağırarak iç savaş tehdidinde bulundu.

CHP'li başkandan iç savaş tehdidi!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:02
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CHP İstanbul Gençlik kolları başkanı Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için Kürdistan ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm demişti.

CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasına da tepki göstermişti

TWITTER'DAN İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI

Otlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak halkı sokağa teşvik etti.

"Bu iş ya mecliste yada sokakta bitecek. Sahibine hizmet için soytarılık yapanlar. Tarihe kara bir leke olarak düşecekler." ifadelerini kullanan otlu iç savaş çağrısı yaptı.

 
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