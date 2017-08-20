CHP'li başkandan HDP'ye destek!

İzmir Konak Belediyesi Başkanı CHP'li Sema Pektaş, HDP'nin İzmir'de başlattığı ve tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tüm CHP'lilere davet çağrısı yaptığı "Vicdan ve Adalet Nöbeti" eylemine destek verdi. Eylemin son gününe DİSK, KESK, TMMOB, TTB Başkanları ile katılım gösteren Pekdaş, HDP'lileri ziyaret ederek, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP'Lİ PEKDAŞ: HDP'NİN EYLEMİ ÇOK ÖNEMLİ

Pekdaş, konuşmasında “Keşke bu şekilde bariyerlerle soyutlanmamış olsa. Bu bölge İzmir'in özgürlük alanı. Gençler burada otururlar, şarkılarını söylerler. Bu özgürlük alanına bu bariyerler yakışmıyor. Bu büyük bir utanç ve bunu yapanlar 'Bu ülkede demokrasiyi geliştireceğiz. Bu ülkede özgürlükleri çoğaltacağız' diye 15 yıl önce siyaset hayatına başlayan bir partinin mensupları. O partinin uygulaması" dedi.

CEMİL BAYIK'TAN CHP'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

PKK'nın üst düzey yöneticisi Cemil Bayık, PKK'nın yayın organlarından Yeni Özgür Politika gazetesine konuşmuş ve CHP'ye ittifak çağrısı yapmıştı. Bayık, konuşmasının büyük bölümünde ak Parti'ye karşı CHP ile ortak hareket etmeleri gerektiğini söylemişti.

CHP'DEN HDP'YE DESTEK! HANGİ VEKİL NE SÖYLEDİ?

CHP İzmir milletvekili Musa Çam da İzmir'deki HDP eylemine destek vererek PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşmuş ve "Diyarbakır, İstanbul ve Van'dan sonra İzmir'de yapılan bu eylemler, doğrudur, haklıdır ve yükseltmek gerekmektedir" demişti.

Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir eski Milletvekili Erdal Aksünger de, HDP'nin düzenlediği sözde adalet ve vicdan nöbeti eylemlerinin İstanbul ayağına katılmıştı.

Bir diğer CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de bu hafta içi HDP'nin İzmir'deki eylemine katılmış ce "Tel örgüler, tel kafesler içerisinde vicdan ve adaleti arayan arkadaşlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" demişti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Adalet Yürüyüşü'nde farklı siyasi düşünce ve gelenekten gelen insanların ortak talep için yürüdüğünü savunarak, “Referandumda da yine toplumun farklı siyasal çizgideki, farklı etnik ve inançsal kimliklerindeki bireyleri, ortak değerler için insan hakları, demokrasi, adalet, temel hak ve hürriyetler etrafında birleşebildi. Bu bakımdan HDP'nin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak Vicdan ve Adalet Nöbeti'ni tüm bu süreçten ayrı değerlendirmiyorum” demişti.

CHP İzmir Milletvekli Tuncay Özkan da HDP'nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek, “Demirtaş'ı dinlemek lazım önemli açıklamalar yapacak” demişti. CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" sırasında ise Özkan "Bu yürüyüş onun o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen Ramazan Bayramında CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın da arasında bulunduğu grup, HDP'lileri ziyaret etmişti. CHP milletvekili Sındır, HDP'lileri eyleme davat etmişti.

CHP'NİN TARTIŞMALI İSMİ PEKTAŞ

İzmir Barosu başkanıyken gazetelere verdiği bir röportajda “Ne Atatürk rozeti ne Türk Bayrağı ne türban” ifadelerini kullanan ve büyük tepki çeken Pekdaş, iddialara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun araya girmesiyle Konak Belediyesi'ne aday olmuş ve CHP'lilerin oylarıyla seçilmişti.