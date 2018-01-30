CHP'li başkandan flaş Afrin açıklaması!
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Afrin'deki terör yuvalarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı onaylamadığını söyledi.30 Ocak 2018 Salı 19:44
Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Eskişehir'de katıldığı bir derneğin etkinliğinde konuştu. Kurt, Türkiye'nin her kesiminden destek gören Afrin'deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nu desteklemediğini söyledi.
Operasyonu istemediğini belirten Kazım Kurt, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir sınır ötesi harekât var. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye'de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum."
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Asi15 dk önce Vatan Haini bunlar anca kümelik başkanlığı yapar Misafir17 dk önce Bu da gerisini göremeyen mankurtlardan biri.sahibinin sesi gibi okyanus ötesi baronlarinin istekleri doğrultusunda ötüyor.dikkat ediniz aferin başarısından sonra bu tip söylemler hız kazandi E.özdemir 17 dk önce Gayet normal ermeni ermeniyi yahudi yahudiyi asil kanli Türk milletide Türkiyeyi desteklet Sütçü İmamın torunları18 dk önce Onaylasan ne olur onaylamasan ne olur sizliri kaliye alanmı varsiz zaten bizlere yabancısınız ismet28 dk önce CHP anlamı cumhuriyet halk partisi değildir. gerçek anlamı cörcilin kurmuş olduğu İngiltereye ait bir partidir. ne atatürkle alakası vardır nede türklülükle alakası vardır. bu orospu şerefsizlerin hepsi ermenidir. sayın reisim şu idam yasasını onayla bu şerefsizler idamıda fazlasıyla hak edip geçtiler. Yusuf32 dk önce Bunların bu kafalarına bayılıyorum. Gündemi başka bir evrenden izler gibi davranıyorlar. Hakikaten değişikler, İleride torunlarıma böyle birileri vardı ve ben bunları gördüm diye anlatırım. Vatan32 dk önce Son onay mercii senmisin ki onaylamıyorsun,destekleme çok mu önemli,hesap uzmanı olan lakin her hesabı şaşan liderinle mutluluklar. İkra34 dk önce Dava vatan olunca gozumuz bir seyi gormez..sizin mezhepciliginizle ugrasacak vaktimiz yok..dava vatansa,islamsa,bayrak,ezansa gerisi teferruattir.. Fatih37 dk önce Rezilsiniz İkra37 dk önce Evirip kivirip cevirmeyin..mezhebimiz ayni deyin cikin..irana,abd ye,rusyaya ses cikaramayanlarin kendi ulkesine ses cikarmasi ne garip.??kusura bakmayin ulke vatan islam davasi sizin