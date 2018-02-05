CHP'li başkan: Sokak ne derse desin önemli değil...

Haftasonu yapılan CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu ile yola devam kararı çıktı. Kılıçdaroğlu, 790 oy alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Kurultayı yakından takip eden isimler ise tek yorum altında toplandı. O da Muhharrem İnce'nin yeni bir umut olduğu ancak delegeleli kurultay yapısından dolayı İnce'nin genel başkan seçilememesi.

Kurultayı yakından takip eden isimlerden biri de Habertürk yazarlarından Sevilay Yılman. Yılman, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'la yaptığı sohbeti bugünkü köşe yazısına taşıdı.

Yaşar'ın söyledikleri CHP'de sokağın değil de delegenin sözünün geçtiğini özetler nitelitke. Yaşar, Sevilay Yılman'ın 'Muharrem İnce tribünlerden çok daha fazla destek gördü Kılıçdaroğlu'ndan.” sözleri üzerine şu karşılığı veriyor:

“Tribün, sokak ne derse desin önemli değil. Olur öyle şeyler. Muharrem İnce tribünde, sokakta heyecan yaratır ama nihayetinde CHP'de son sözü delege söyler! Yani mühim olan sokağın ne dediği değil, delegenin ne dediğidir!”

beyazgazete