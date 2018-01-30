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CHP'li Aytuğ Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP milletvekili Atıcı, HDP'nin yanında yer almadıklarını aksine en büyük rakiplerinin HDP olduğunu söyleyince canlı yayında gülüşmeler yaşandı.

30 Ocak 2018 Salı 08:20
CHP'li Aytuğ Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CNN Türk'te yayınlanan bir programda Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Suriyeli sığınmacılar konuşuldu.

Programın bir bölümünde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'yi HDP ile birlikte, söylemleriyle teröre destek vermekle suçlayınca Aytuğ Atıcı tepki gösterdi.

"CHP'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ HDP"

CHP'li Atıcı, HDP'nin partisinin en büyük rakibi olduğunu söyleyerek, kendilerinden HDP dışında hiçbir partinin oy devşiremediğini savundu.

Bunun üzerine konuklardan Mehmet Şahin gülerek, "Ana muhalefet partisinin en büyük rakibi HDP ise size hayırlı olsun" dedi.

AK PARTİ'YE KAYBETTİKLERİ BELEDİYELERİ UNUTTU

CHP'li Aytuğ Atıcı, seçimlerde sadece HDP'nin partilerinden oy devşirdiğini iddia etse de, son yerel seçimlerde birçok CHP'li belediyeyi AK Parti kadroları kazanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:20
  1. chp
  2. HDP
  3. Zeytin Dalı
  4. GÜNCEL Haberleri
  • kemalkemal17 dk önce
    Vatan hainliği konusunda tek rakibiniz HDP doğru söylemişsin takdir ediyorum. Vatan severlik konusunda da AKP, MHP ve BBP gibi partilerin zaten rakibi bile olamazsınız...
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