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CHP'li Aykut Erdoğdu'dan haddini aşan paylaşım! İç savaşla tehdit etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu sosyal medyadan iç savaş çağrısında bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:49
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan haddini aşan paylaşım! İç savaşla tehdit etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sorunudur' tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Teröre çanak tutan açıklamalar yapan TBB üyeleri hakkında başlatılan soruşturma terör sevicileri de çileden çıkardı. Afrin'de öldürülen teröristlere üzülen ve onlara sahip çıkmaya çalışan Türk Tabipler Birliği'ne CHP ve HDP sahip çıkmıştı. Türk Tabipler Birliği'ne destek ise hiç gecikmeden CHP'li ve HDP'li vekillerden gelmişti.

İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPTI

TBB'ye destek veren isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan takipçilerine hükümete karşı 'birlik olun' çağrısı yaparken iç savaş çağrısı yaptı.

“AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER”

Hükümete gözdağı veren Erdoğdu “Bugün tarihimize, soyumuza, atamıza, ceddimize ettiği hakaretlere bakıyorum... İnsanın zoruna gidiyor... Hergün bu memleketi iç savaşa davet ediyor... Devletin arkasına saklanmış ateş ediyor... Birgün bıçak kemiğe dayanacak... Aradığını bulacak... Azdan az çoktan çok gidecek... Bu yolda her sonucu göze aldık... Ya kazanıp memleketi kurtaracağız yada yok olacağız... Ölmek var.. Dönmek yok.... Bedel ağır olacak... ' ifadelerini kullandı.

İşte o skandal paylaşım;


Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:49
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Afrin
  • BetoBeto32 dk önce
    SEN SUS pis Alkolik.senin neren milli lan?SEN ve senin gibilerin soyuda atasida tarihide ABD dedir!Senin gibi alkoliklerin beyin hücreleri bozuk oglum..ic savas ancak hayallerinizde veya hollywood da bulunur..sen sümüklünün ic camasirini kokla..alkoldan saglikliymis diyor bazi fetö itleri.belki sana faydasi olurda yani.
  • NurNur43 dk önce
    Tarihimize atalarımıza hakaret eden siz soysuzlarsınız bu ülkenin tarihi cumhuriyetle başlamadı asıl siz dikkat edin ey chplilerbu millet sizi meclisten silecek bu ülkenin değerlerine uymayan sizlersiniz vahşi kaba saba hakaret dili kullanıyorsunuz bir yunandan bir almandan bir holladalı belçikalı siyasetçi gibisinizpkk nın pydnin dhkpcesedin fetonun arkasında hep siz chpliler var bir dağa çıkmadığınız kaldı susun bırakın bu alçakça eylemleri söylemleriunutmayın bunu inşallah sizi chp olarak meclise sokmayacaz birlik olmamız gereken şu günlerdeyine yapcağınızı yapıtor bölücülük yapıyorsunuzsizi ne görmek ne duymak istemiyoruz Allaha havaleediyoruz kahrolun emi kininizde boğulun bu ülke sizi unutmayacak ve tarihin kara sayfalarına gömecek
  • AbdoAbdo51 dk önce
    Nedir bu rezil herif Aykut manyaklarınamı kaldı bu ülke. Savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Bu pislik halkı isyana çağırıyor. Yetti gari bu chpkk da kapatılmalıdır. Halkın seçtiği partiye ve bu ülkeye isyan bayrağı acma yetkisini nereden alıyor. İsrael denmi ,abd denmi ,fatoştenmi , pkk dan mı yetti gari. En ağır cezayı verin şu pisliğe
  • mert memet mert memet 51 dk önce
    umarım ilk senden gider giden erkeksin ya :)
  • Yıldırım sayargilYıldırım sayargil53 dk önce
    Bu şerefsizlere dokunulmadıkça meydanı boş bulup havlarlar
  • mazlummazlum55 dk önce
    hdp liyi alıyorsanbudensizide alacaksın içeriyeterartık pkk propagandası yaptığı
  • EkoltürkEkoltürk57 dk önce
    Artık halkımız gercekleri birbir chp lilerden öğreniyor.Zira chp Türkiye cumhuriyetini kuran parti değildir.Bugünkü ihanetlerinin tıpatıp aynını yaparak osmanlıyı yıkan hhayinler ordusudur.Orda türk falan aramayın. Ermeni rum ve bizans çocukları. Artı devşirmeler.Yine aynı dertleri nemi hakkı susturmak. Bu asla olmayacak ancak bedel ödeyeceğiz belliki.
  • ali ali 1 sa önce
    valla adıma söyleyim hoşuma gider en azından saflar net ortada olur kimler kimlerin iti olduğu ortaya çıkar bizde yiğit de çok vatansever de sıkıyorsa toplanın başlatın iç savaşı da görün m...in hörekesini
  • Osman19Osman191 sa önce
    Soyu kim?Atasi kim?Kim adina konusuyor?Neyi savunuyor?Ben soyleyim, Haclilari Zerduşleri savunuyor!Turk milletine ve devletine hakaret ediyor meydan okuyor!Turk devleti sahipsiz mi?Savcilar hakimler polis jandarma nerede?
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