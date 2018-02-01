CHP'li Aykut Erdoğdu'dan haddini aşan paylaşım! İç savaşla tehdit etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'savaş bir halk sorunudur' tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Teröre çanak tutan açıklamalar yapan TBB üyeleri hakkında başlatılan soruşturma terör sevicileri de çileden çıkardı. Afrin'de öldürülen teröristlere üzülen ve onlara sahip çıkmaya çalışan Türk Tabipler Birliği'ne CHP ve HDP sahip çıkmıştı. Türk Tabipler Birliği'ne destek ise hiç gecikmeden CHP'li ve HDP'li vekillerden gelmişti.

İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPTI

TBB'ye destek veren isimlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan takipçilerine hükümete karşı 'birlik olun' çağrısı yaparken iç savaş çağrısı yaptı.

“AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER”

Hükümete gözdağı veren Erdoğdu “Bugün tarihimize, soyumuza, atamıza, ceddimize ettiği hakaretlere bakıyorum... İnsanın zoruna gidiyor... Hergün bu memleketi iç savaşa davet ediyor... Devletin arkasına saklanmış ateş ediyor... Birgün bıçak kemiğe dayanacak... Aradığını bulacak... Azdan az çoktan çok gidecek... Bu yolda her sonucu göze aldık... Ya kazanıp memleketi kurtaracağız yada yok olacağız... Ölmek var.. Dönmek yok.... Bedel ağır olacak... ' ifadelerini kullandı.

İşte o skandal paylaşım;



