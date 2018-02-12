CHP'li Altay HDP'nin terör şovunu öylece izledi!

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP, 3. Olağan Büyük Kongresi’ni Ankara Spor Salonu’nda yaptı. Başkente gelen HDP’lilerin güvenliğini, her fırsatta hedef aldıkları emniyet güçleri ve Mehmetçik sağladı. Toplumun açıkça tahrik edildiği kongrede, alenen terör örgütü propagandası yapıldı. Salonda örgütün sözde marşları son ses açılarak halaylar çekildi, elebaşı Öcalan’a övgüler dizildi. Mehmetçiğimizi şehit eden Afrin’deki PKK/PYD’li teröristlere ‘destek’ mesajları okundu.

TERÖRİSTBAŞINA SAYGI SUNDU

Kongrenin başında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Afrin'deki teröristler için “Halk kendini koruyor” gibi skandal cümleler kurarken, Sırrı Süreyya Önder de Kemalbay'dan geri kalmayarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderip “Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” dedi. Önder, “Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkasına devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz” ifadesini kullandı.

REZİLLİKLERE SESİNİ ÇIKARMADI

AK Parti ve MHP’nin temsilci göndermediği kongreye, CHP adına Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı. Altay, terör sevicilerin kepazelikleri karşısında istifini bozmadı. Altay’ın yanı başında Atatürkçülere “İt sürüsü” diyen eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık yer aldı. CHP’nin bu hamlesine HDP’den karşılık gecikmedi. HDP Eş Genel Başkan Adayı Pervin Buldan, MİT TIR’ları ihaneti davasında ‘casusluk’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için cezaevinde bulunan CHP’li vekil Enis Berberoğlu’na selam gönderdi.

BARZANİ'NİN MESAJI OKUNDU

Kongrede, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine tutuklu olan eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve milletvekilleri ile eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve terör örgütü PYD'den gelen mesajlar da okundu. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, sözde ‘devrim şehitleri’ anısına saygı duruşunda bulunuldu. Salona kurulan ekranda yer alan küçük bayrak dışında salonda Türk bayrağı bulunmaması dikkati çekti.

CHP adına kongreye Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı. Altay, Atatürkçülere “İt sürüsü” diyen Sırrı Sakık’ın yanına oturdu.

GÖBEK ATTILAR!

HDP kongresine katılmak üzere farklı illerden otobüslerle Ankara’ya hareket eden terör seviciler, Türkiye’nin şehitlerini toprağa verdiği gün göbek atarak ve halay çekerek kutlama yaptı. Terör örgütünün sözde marşlarını dillerinden düşürmeyen HDP’liler, sık sık PKK/PYD lehine sloganlar attı, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderdi. HDP’lilerin eğlendikleri ana ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Bu görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne videoyu göndererek, yasal gereğinin yapılmasını istediler. (Güneş)