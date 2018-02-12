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CHP'li Altay HDP'nin terör şovunu öylece izledi!

Türkiye Afrin'de verdiği şehitlerini defnederken, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP, skandal bir kongre düzenledi. CHP'li Engin Altay ise teröristlere selam gönderilen kongreyi yüzü bile kızarmadan öylece seyretti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:37
CHP'li Altay HDP'nin terör şovunu öylece izledi!

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP, 3. Olağan Büyük Kongresi’ni Ankara Spor Salonu’nda yaptı. Başkente gelen HDP’lilerin güvenliğini, her fırsatta hedef aldıkları emniyet güçleri ve Mehmetçik sağladı. Toplumun açıkça tahrik edildiği kongrede, alenen terör örgütü propagandası yapıldı. Salonda örgütün sözde marşları son ses açılarak halaylar çekildi, elebaşı Öcalan’a övgüler dizildi. Mehmetçiğimizi şehit eden Afrin’deki PKK/PYD’li teröristlere ‘destek’ mesajları okundu.

TERÖRİSTBAŞINA SAYGI SUNDU

Kongrenin başında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Afrin'deki teröristler için “Halk kendini koruyor” gibi skandal cümleler kurarken, Sırrı Süreyya Önder de Kemalbay'dan geri kalmayarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderip “Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” dedi. Önder, “Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkasına devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz” ifadesini kullandı.

REZİLLİKLERE SESİNİ ÇIKARMADI

AK Parti ve MHP’nin temsilci göndermediği kongreye, CHP adına Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı. Altay, terör sevicilerin kepazelikleri karşısında istifini bozmadı. Altay’ın yanı başında Atatürkçülere “İt sürüsü” diyen eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık yer aldı. CHP’nin bu hamlesine HDP’den karşılık gecikmedi. HDP Eş Genel Başkan Adayı Pervin Buldan, MİT TIR’ları ihaneti davasında ‘casusluk’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı için cezaevinde bulunan CHP’li vekil Enis Berberoğlu’na selam gönderdi.

BARZANİ'NİN MESAJI OKUNDU

Kongrede, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine tutuklu olan eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve milletvekilleri ile eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve terör örgütü PYD'den gelen mesajlar da okundu. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, sözde ‘devrim şehitleri’ anısına saygı duruşunda bulunuldu. Salona kurulan ekranda yer alan küçük bayrak dışında salonda Türk bayrağı bulunmaması dikkati çekti.

CHP adına kongreye Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı. Altay, Atatürkçülere “İt sürüsü” diyen Sırrı Sakık’ın yanına oturdu.

GÖBEK ATTILAR!

HDP kongresine katılmak üzere farklı illerden otobüslerle Ankara’ya hareket eden terör seviciler, Türkiye’nin şehitlerini toprağa verdiği gün göbek atarak ve halay çekerek kutlama yaptı. Terör örgütünün sözde marşlarını dillerinden düşürmeyen HDP’liler, sık sık PKK/PYD lehine sloganlar attı, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderdi. HDP’lilerin eğlendikleri ana ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Bu görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne videoyu göndererek, yasal gereğinin yapılmasını istediler. (Güneş)

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:37
  1. HDP
  2. kongre
  3. PKK
  4. CHP
  5. Engin Altay

YORUM YAZ

  • ihsanihsan23 dk önce
    bunların hepsi aynı..... halk görüyor bunlara oy vermez
  • ali uysalali uysal31 dk önce
    Askerimiz canıyla kanıyla mücadele ediyor.Bu hainler Ankaranıngöbeğinde halay çekiyor.Artık bu rezilliklere son verilmeli Dağdaki ayak takımından önce bu hainlerden hesap sorulmalı.Cumhuriyet hadep partisi temsilcisi ENGİN altay da doğrusuyakışmış orayaBahçelinin dediği gibi al pkk yı vur cumhuriyet hadep partisine
  • AbdoAbdo35 dk önce
    Vatan h.inleri partisi chpkk kapatılsın
  • Mustafa Mustafa 43 dk önce
    Şu badireler atlatılsın hepsi hukuki olarak bedel ödeyecektir, şimdi ülkemize topyekun bir saldırı var, yazıklar olsun bazı seçmeneki hala bunların peşinden koşuyor.
  • dilekdilek46 dk önce
    şimdi siz bu ülkede demokrasi özgürluk yokmu diosunuz eger yoksa bu kopekler nasil bu kadar rahat havliyor pacavralarini sallayip baslarindaki katil soysuzu ovebiliyor biz afrini temizliyoruzda bu adileri ne zaman temizliyecez ben onu merak ediyorum yetmedimi bizim canlarimizi yitirdigimiz bu embesil soyundan gelen yaratiklari neden hala konusturuyorlar acaba??? CHP denen zihniyete dicek soz bile bulamiyorum kongreye temsilci gonderiyor sonrada diyorlarki biz ATATÜRKÇÜYÜZ ulan ATAM yasasaydi yuzunuze tukururdu be o bu pislik zihniyetteki soysuzlari temizlemek icin savasti bu topraklar kanla sulandi siz neden bahsediyosunuz gorun bunu TURKIYEDEKI CHP zihniyeti yaziklar olsun vergilerimizle aldiginiz maaslar ates olup teninize basilsin insallah
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar1 sa önce
    Ey şerefsiz namussuz vatan hainleri Mehmetçikler aynı zamanda sizinde insan gibi yaşamanız için canını veriyor siz şehitlere göbek arıyorsunuz,eyahmaklar bir şehide mukabil 70çıfıt gebertilyor binamız göbek arıyorsunuz hay sizin göbeğinize köpekler......
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