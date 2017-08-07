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CHP'li Akaydın'ın skandal açıklamalarına suç duyurusu!

15 Temmuz Derneği, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:50
CHP'li Akaydın'ın skandal açıklamalarına suç duyurusu!

15 Temmuz Derneği üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Dernek Başkanı Tarık Şebik burada bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya ait araçtan sesinin yayınlandığı Şebik, "15 Temmuz 2016 gecesi asker kılıklı FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen, Türk vatanını işgal girişimini 'tiyatro izler gibi TV'den izledim. 250 vatandaşımızı devlet öldürdü' şeklinde niteleyen CHP Antalya Milletvekili Akaydın'la ilgi suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Grup açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini sundu. Dilekçede, "Akaydın'ın, 15 Temmuz destanına dair küçümseyici, ayağılayıcı, tahkir edici, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve devletin tüm kurumlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini itham edici suçlu gösteren gerçeğe aykırı sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:50
  1. 15 Temmuz Derneği
  2. İstanbul Adalet Sarayı
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