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CHP'li Akaydın skandal açıklamalarını savundu!

250 şehidin katilinin devlet olduğunu savunan Akaydın, tepkiler üzerine açıklama yaptı. CHP'li vekil, tiyatro söylemini yineledi.

08 Ağustos 2017 Salı 15:19
CHP'li Akaydın skandal açıklamalarını savundu!

15 Temmuz şehitlerinin katilinin devlet olduğunu söyleyen CHP AntalyaMilletvekiliMustafa Akaydın, tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

'15 TEMMUZ'UN TİYATRO TARAFI VAR'

15 Temmuz'un çok tartışılacak, üzerine yazılar yazılacak bir darbe teşebbüsü olduğunu ifade eden CHP'li vekil, tiyatro söylemini de yineledi.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın sözlerinden alıntı yaptıktan sonra, 'Bu darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var' diyen CHP'li Mustafa Akaydın, 'Açıklanmaya muhtaç tarafları var. O gece Boğaz Köprüsü'nde silahlı bir güç var. Bu gücün karşısına halkı niye yönlendiriyorsun? Silahlı Kuvvetler bir kalkışma yapıyorsa polis gücü var. 250 bin kişilik polis ordusu var. Üstelik son yıllarda bazı özel nedenlerle oldukça ağır silahlarla donanmış polis gücü var. Bu polis gücünü sahaya sürmüyorsun masum insanlara diyorsun ki 'Gidin direnin'. Bu insanlar orada da şehit oluyorlar. Bunun hesabının sorulması lazım. Benim söylediğim bu. Benim söylediğim 15 Temmuz'u hafife almak değil. Bir darbe teşebbüsü var; fakat bunun sorgulanması lazım.' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 15:19
  1. 15 Temmuz Darbesi
  2. 15 Temmuz Darbe Girişimi
  3. Milletvekili
  4. Mustafa Akaydın
  • EbubekirEbubekir18 dk önce
    Bu bira içen resmin bu olayla alakası nedirsöylermisiniz.
  • İbrahim Yılmazİbrahim Yılmaz35 dk önce
    250 bin polis gücü var demiş, zaten polisin içi Fetö den geçilmiyo sen hala halkı niye sokağa çağırıyor diyosun.GÖLBAŞI ÖZEL HAREKATI Unutma.Bu milleti kendiniz gibi tv karşısında darbeyi kınayan mı sandınız.Söze gelince kemalistler ,LAFA GELİNCE AZİZ MİLLETİM DARBEYİ ENGELLEDİ.Siz tiyatro demeye devam edin.
  • şükrü onukşükrü onuk53 dk önce
    Darbenin bastırılmasından üzüntü duyduğu belli .Polisin anlık organize olma, nereden geldiği belli olmayan kalkışmalara karşı koyma imkanı yok.Anlık bütün milletin cadde,sokaklara çıkıp darbeye karşı koymasından daha büyük bir güç yok. Böylesinin daha isabetli olduğunu biliyor da her solcu gibi bununda işine gelmiyor.
  • Mehmet çetinMehmet çetin1 sa önce
    Doğru demis. Helal olsun, tebrik ediyorum kendisini içtiği bira da afiyet olsun.
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