CHP'li Akaydın skandal açıklamalarını savundu!

15 Temmuz şehitlerinin katilinin devlet olduğunu söyleyen CHP AntalyaMilletvekiliMustafa Akaydın, tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.



'15 TEMMUZ'UN TİYATRO TARAFI VAR'

15 Temmuz'un çok tartışılacak, üzerine yazılar yazılacak bir darbe teşebbüsü olduğunu ifade eden CHP'li vekil, tiyatro söylemini de yineledi.



Cumhurbaşkan Erdoğan'ın sözlerinden alıntı yaptıktan sonra, 'Bu darbe teşebbüsünün tiyatro tarafı var' diyen CHP'li Mustafa Akaydın, 'Açıklanmaya muhtaç tarafları var. O gece Boğaz Köprüsü'nde silahlı bir güç var. Bu gücün karşısına halkı niye yönlendiriyorsun? Silahlı Kuvvetler bir kalkışma yapıyorsa polis gücü var. 250 bin kişilik polis ordusu var. Üstelik son yıllarda bazı özel nedenlerle oldukça ağır silahlarla donanmış polis gücü var. Bu polis gücünü sahaya sürmüyorsun masum insanlara diyorsun ki 'Gidin direnin'. Bu insanlar orada da şehit oluyorlar. Bunun hesabının sorulması lazım. Benim söylediğim bu. Benim söylediğim 15 Temmuz'u hafife almak değil. Bir darbe teşebbüsü var; fakat bunun sorgulanması lazım.' ifadelerini kullandı.