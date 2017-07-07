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Kılıçdaroğlu'nun mitingine HDP de katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünü bitireceği İstanbul Maltepe'deki mitinge HDP'de katılacağını açıkladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:38
Kılıçdaroğlu'nun mitingine HDP de katılacak

HDP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul'da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet' şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:38
  1. chp
  2. HDP
  3. adalet yürüyüşü
  • Mehmet BALABANMehmet BALABAN57 dk önce
    Algı operasyonlarında öyle zayıfız ki..Casuslukla suçlanan bir CHP’linin cezaevine girmesi üzerine başlattıkları yürüyüşün adını, kendileri “Adalet yürüyüşü” olarak tanımladıklarında, birimiz çıkıp, “Onların tanımlaması ile konuşmaya mecbur değilim. Bu yürüyüşün adı, ‘Adalet yürüyüşü’ değil, olsa olsa ‘Casuslara/vatan hainlerine özgürlük isteme yürüyüşü’dür” demedi.Onlar sabah akşam, “Adalet yürüyüşü” diyorlar. Maalesef biz de tekrarlıyoruz.Oysa..Nasıl ki onlar AK Parti için, 15 senedir “AKP” diyorlar.Biz de onların bu yürüyüşlerine, “Casuslara/vatan hainlerine özgürlük isteme yürüyüşü” adını verelim.. Öyle tanımlayalım. Bilinç altına hitap eden algı operasyonuna izin vermeyelim.Doğrusu da zaten bu değil mi?
  • SözügüzelSözügüzel59 dk önce
    Yok aslında birbirinizden farkınız hepinmiş de chpkk siniz yani terörist siniz.
  • SahinSahin1 sa önce
    Tencere kapak misali.Nerede kaldı kemalistler.ciksaniza meydana atatürkün partisinin durumuna bak .teröristle kol kola.chpkk ortaklığı tescillendi.
  • Birlikde HaşrBirlikde Haşr1 sa önce
    Kafirler aynı çuvaldadırlar.
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