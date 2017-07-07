Kılıçdaroğlu'nun mitingine HDP de katılacak

HDP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul'da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet' şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir."