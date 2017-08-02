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CHP'den sürpriz "Fatih Terim" yasası teklifi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milli takım teknik ekibinin ücret ve primlerine standart getirilmesi ve bu ücretlerin de TL üzerinden ödenmesini öngören bir yasa teklifi hazırladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
CHP'den sürpriz "Fatih Terim" yasası teklifi!

CHP Milletvekili Özgür Özel’in Meclis Başkanlığı’na verdiği teklifte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbol takımlarında sporcular dışında görev alacak kişilerle maddi haklarla ilgili olarak yaptığı sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapar. Sözleşmede belirlenecek maddi haklar yabancı paralara endekslenemez” denildi. Teklifte şu öneriler de yer aldı:

PRİME ASGARİ ÜCRET AYARI

“TFF’nin, milli takımlarda görev yapanlara vereceği prim miktarı Türk Lirası üzerinden belirlenir ve bir yıl içerisinde ödenecek kişi başına prim tutarı brüt asgari ücretin 10 katını geçemez. Şampiyon olunması ya da dereceye girilmesi durumunda verilecek primler, son 5 şampiyona ya da turnuvada dereceye girmiş, şampiyon olmuş ülkelerin takımlarına verdiği primlerin ortalaması esas alınarak belirlenir ve verilecek olan prim her kişi için bu ortalamadan fazla olamaz. TFF’nin, milli takımlar teknik direktörlüğü görevini yürüteceklere ödeyeceği yıllık ücret, FIFA dünya sıralamasında Türkiye’nin üstündeki 5 ülkenin teknik direktörlerine verdiği ücretlerin ortalamasından fazla olamaz.”

İNFİAL YARATAN TAZMİNAT

Teklifin gerekçesinde, Terim’e ödenecek 4 milyon 671 bin 472 Euro tazminatın toplumda infial yarattığı savunularak, “Türk Lirası olarak 20 milyon TL’ye yaklaşan bu tazminat net asgari ücretin 14.245 katıdır. İş Kanununa tabi bir işçinin işten ayrılması sonucu 2017’nin ikinci yarısı için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı ise 4.732 TL’dir. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörüne ödenecek tazminat miktarı bir işçinin alabileceği kıdem tazminatının 4.226 katıdır” denilerek şu görüşlere yer verildi:

HAKSIZ KAZANÇ SÖZLEŞMESİ

“Ayrıca basına yansıyan haberlerde söz konusu teknik direktöre işsizlik maaşına benzer şekilde, yeni bir takımla sözleşme imzalayana kadar aylık 1 milyon 193 bin lira ödeneceği bilgisi de yer almaktadır. 13 Mayıs 2014 yılında Soma faciasının ardından, verilen sözlere rağmen kışın ortasında işten çıkartılan ve tazminatlarını hala daha alamayan 2861 işçinin hakları ortada iken, milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken ödenecek olan bu meblağlar kabul edilebilir değildir. Milli duygular ile yapılması gereken bir görevde Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile yapılan sözleşme adeta haksız kazanç sağlayacak nitelikte bir sözleşmeye dönüşmüştür. Bu sözleşmeye göre yıllık 3,5 milyon Euro maaş kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin imzalandığı 2014 yılında Euro satış ortalaması 2.90 iken, 2017 yılında Euro satış ortalamasının 4.00 TL civarlarında seyrettiği düşünülürse, bu miktar ciddi rakamlara ulaşmaktadır. 2014 yılında Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile imzalanan sözleşmede aylık kazancı 10 milyon 150 bin TL iken, 2017 yılında bu kazanç sadece kur farkından dolayı 14 milyon TL’ye çıkmıştır.”

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
  1. CHP
  2. Özgür Özel
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  • ZaferZafer53 dk önce
    Chp ilkdefa adam gibi bir onerge verdi...destekliyorum
  • Emre TekinEmre Tekin55 dk önce
    Chp cok guzel calismalar yapiyor artik. Hosuma gidiyor
  • Mehmetöksüz Mehmetöksüz 1 sa önce
    Inşallah bu teklifkabüledilirde bu saçmalık.biter.
  • mutmainemutmaine1 sa önce
    Ne düşünüyorsun ? Hakkımı helal etmiyorum bu rezilliklere gözyumanlara ! Futbolmuşşşş , paradan başka bir şey düşündüklleri yok ,zaen caiz de değil , bunları destekleyenlerde vebal altında... yazık bu millete... profesör bile 7500tl maaş aldığı ülkede top peşinde koşturanlara ödenene bak ...
  • Ahmet MuratAhmet Murat1 sa önce
    Çok yerinde bir tasarı. Bravo CHP
  • gazi mehmetgazi mehmet1 sa önce
    Sağol sayın milletvekilim. Ayrıca bu tazminatların yönetim kurulu üyeleri tarafından ödenmesi de teklife eklenmelidir.
  • Turgay OsmanliTurgay Osmanli1 sa önce
    Doğru derler çok iyi olur bu yasayı çıkarın ama yüksek faturalı telefon kullanan vekillere de kota koysunlar. Nasıl millet kullandığı telefon kota aşımını ödüyorsa vekillerde her kota aşımını ödemeleri için yasa çıkarsınlar.
  • Ali uluzgarAli uluzgar1 sa önce
    Oldum olası futbolu sevmem. Tamamen rant kapısı olduğunu düşünürüm. Bu da ispatı.
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