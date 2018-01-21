CHP'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek geldi

Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nın, sınırların terör unsurlarından arındırılması, sınır güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin ve bölgenin huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

"Suriye'ye ilişkin genel stratejimiz, terör örgütleriyle mücadele yanında, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi çözüme odaklanılması olmalıdır. Bu strateji, bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır. Bu amaçla Türkiye'nin bütün taraflarla görüşmesi (ABD, Rusya, İran ve Suriye) ve siyasi sürece yukarıdaki çerçevede katkı sağlaması önemlidir. Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur."