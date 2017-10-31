CHP'den zam sonrası 'vergi' iddiası

CHP'li Aykut Erdoğdu akaryakıta yapılan zamma tepki göstererek, “Zam nedeniyle vatandaşın sırtına yıllık 3 milyar 600 milyon daha vergi bindi.” dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’de akaryakıttan yüzde 60’ın üzerinde vergi alındığını, benzin ve mazota yapılan zamların asıl itibari ile vergi zammı olduğunu, benzine bugün yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 milyon lira daha fazladan vergi bindiğini söyledi.

Erdoğdu, benzine 25 Ekim’de yapılan 9 kuruşluk zamma ek olarak benzine 12 kurüş, motorine de 17 kuruş daha zam yapıldığına işaret ederek, “Son 5 günde yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 milyon TL vergi daha bindi. Eğer yıl sonuna kadar benzine zam yapılmazsa vatandaşlar 3 milyar 600 milyon TL daha fazladan vergi ödeyecek. Ama AK Parti’nin uluslararası petrol fiyatlarını ve döviz kurlarını bahane ederek neredeyse her hafta zam yaptığını göz önüne alırsak, vatandaşın sırtına binecek vergi yükünün daha da ağırlaşacağını tahmin etmek zor değil” dedi.

Türkiye’de yıllık ortalama 3 milyar litre benzin, 25,5 milyar litre de mazot kullanıldığına değinen Erdoğdu şöyle devam etti:

“1,5 TL’ye ithal ettiğimiz akaryakıt dağıtım masrafları ve özellikle alınan fahiş vergilerle pompada 5,5 TL oluyor. Bizim hükümetimiz vergiden vergi alan yani önce ÖTV alıp daha sonra aldığı ÖTV’nin de KDV’sini alan tuhaf bir hükümet. Türkiye’de ortalama sürücü başına düşen yıllık benzin miktarı 34 litre civarında. Bu miktar dünyanın en yoksul ülkelerden bile az. Örneğin, Tayland’da bir sürücü yılda ortalama 106 litre benzin harcamakta. Türkiye'nin üçte biri oranında kişi başı milli gelire sahip Mısır’da yıllık ortalama kişi başı gelirle 10 bin, Meksika’da 9 bin litre benzin alınabilirken, Türkiye’de yaklaşık 6 bin litre alınabiliyor.”