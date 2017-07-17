CHP'den tek tip kıyafet açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Engin Altay,FETÖ yargılamalarında tek tip kıyafet konusuna ilişkin Meclis'e bir düzenleme gelmesi halinde CHP'nin tavrının ne olacağını sorusunu şöyle yanıtladı: "Türkiye büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir. Konumu, durumu, pozisyonu ne olursa olsun kimsenin devlete meydan okumaya hakkı ve haddi de yoktur. Ancak darbe girişiminde bulunmuş terörist sıfatıyla ceza evinde bulunan birinin öyle bir tişörtle girmesi kamu vicdanında zaten olumsuz refleks almıştır. Türkiye büyük devlettir, devlete zarar getirmeyecek şekilde kimi tedbirler alınır. Teklif geldiğinde bakarız, şu anda neyi getireceklerini bilmediğimiz için bir şey söyleyemem. İnsan hakları, temel hak özgürlükler önemli ve önceliklidir. Ama devletin bekası büyük devlet olmanın özelliğini de dikkate alarak yapılacak uygulamalar önümüze geldiğinde değerlendiririz."



