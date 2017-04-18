CHP'den tehlikeli çağrı!

16 Nisan referandumundan "evet" çıkmasıyla birlikte CHP Gençlik Kolları ülkeyi germek için tehlikeli bir kalkışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor.

CHP: EŞ ZAMANLI OLARAK SOKAĞA ÇIKIN

Genel Merkez tarafından partililere gönderilen evrakta, referandum sonuçlarına yönelik protesto gösterilerinin sistemli şekilde partinin organizasyonuyla yapılacağı bildiriliyor. İl örgütlerine gönderilen söz konusu yazıda, protestoların tüm yurtta eş zamanlı yapılmasının önemine işaret ediliyor.

"HAYIR" OYU VERENLERİ KULLANMAK İSTİYORLAR

Yüzde 48.6'nın "hayır" demesinden cesaret alan CHP, partililere gönderdiği yazıda, partiye ait flama, bayrak, siyasi simgenin kullanılmamasını istiyor. Böylece "hayır" oyu veren herkesi sokağa dökmeyi umuyor.

GÖKÇEK: SOROS TÜRKİYE'DE!

CHP'nin bu girişimi, akıllara ikinci Gezi kalkışması söylentilerini getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek "Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal" demişti.

BBCCANLI YAYIN ARACI KİRALADI İDDİALARI

Öte yandan, BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanallarının, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlandığı da iddia edildi.

SAVCI SAYAN: CHP KONGRE TALEPLERİNİ BERTARAF ETMEK İÇİN ÜLKEYİ ATEŞE VERİYOR

Eski CHP'li Savcı Sayan da CHP'nin il örgütlerine gönderdiği yazıyı kongre taleplerini bertaraf etme amaçlı olarak yorumlayarak "CHP ülkeyi ateşe veriyor" dedi.

İŞTE CHP'NİN GÖNDERDİĞİ YAZI

Kaynak: Haber7