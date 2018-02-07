Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den teröristlerin hedefindeki Reyhanlı için 'Gazilik' teklifi

CHP’nİn Hatay milletvekilleri terör örgütünün roketli saldırılarına maruz kalan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'Gazi' unvanı verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:56
CHP'den teröristlerin hedefindeki Reyhanlı için 'Gazilik' teklifi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve Birol Ertem, Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından teröristler tarafından roketli saldırıların hedefi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin adının değişmesi için kanun teklifi hazırladı.

Verilen kanun teklifinde; Reyhanlı'nın son 5 yıldır yaşanan terör olaylarında gösterdiği soğukkanlı ve dik duruş karşısında Reyhanlı'ya 'Gazi' unvanının verilmesi talep edildi.

CHP'li Ertem, "Afrin bölgesindeki teröristler tarafından atılan roketler ve füzeler sonucu ne yazık ki Reyhanlımızda şehitler ve çok sayıda yaralı vardır. Bu operasyon sürecinde ve bundan önceki terör operasyonlarında en büyük hak, her an ölümle karşı karşıya gelen Suriye sınırında bulunan Reyhanlı'daki halkımızın, şehit olan vatandaşlarımızın ve gazilerimizindir. Bu nedenle Reyhanlı'nın isminin Gazi Reyhanlı olarak değiştirilmesi, hem Reyhanlımızın verdiği şehitlerin ve yaralanan gazilerimizin dökülen kanlarının Reyhanlı isminde tecelli etmesini sağlayacak, hem de Reyhanlımız verdiği şehitler ve gazilerle ölümsüzleşeceği bir biçimde 'Gazi' sıfatı ile anılmış olacaktır. Reyhanlı bunu fazlasıyla hak etmektedir. Reyhanlı halkına, her an atılan füze ve roketlere karşı gösterdikleri cesaretten, askerlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:56
  1. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal
  2. CHP
  3. Hatay
  4. Reyhanlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ülke arasında Miras kavgası çıktı
    1. İki ülke arasında Miras kavgası çıktı
    2. Hidayet Karaca ve İlhan İşbilen..
    3. Lavrov ABD'nin planını açık açık anlattı
    4. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden..
    5. Patrice Evra imzayı attı! İşte yeni..
    6. Atmosferde toplanan virüsler üzerimize..
    7. Başbakan Yıldırım cenaze töreninde
    8. Mersin’de intihar girişimini sosyal..
    9. Şok Suriye açıklaması! Açık açık söyledi
    10. Tarihten bir köşe: Nevşehir
    11. Mısır'dan küstah Türkiye açıklaması
    12. İstanbul Sarıyer’de torbacı operasyonu
    13. Merakla beklenen teskere TBMM'de kabul..
    14. Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda..
    15. Teröristlerle girilen çatışmada..
    16. Baroya ve TTB'ye flaş düzenleme!
    17. Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda..
    18. Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla..
    19. FETÖ'cü Kanter hakkında bir yakalama..
    20. Bakan Canikli: Öldürülenler sivil..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...