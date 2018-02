CHP'den teröristlerin hedefindeki Reyhanlı için 'Gazilik' teklifi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve Birol Ertem, Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından teröristler tarafından roketli saldırıların hedefi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin adının değişmesi için kanun teklifi hazırladı.



Verilen kanun teklifinde; Reyhanlı'nın son 5 yıldır yaşanan terör olaylarında gösterdiği soğukkanlı ve dik duruş karşısında Reyhanlı'ya 'Gazi' unvanının verilmesi talep edildi.

CHP'li Ertem, "Afrin bölgesindeki teröristler tarafından atılan roketler ve füzeler sonucu ne yazık ki Reyhanlımızda şehitler ve çok sayıda yaralı vardır. Bu operasyon sürecinde ve bundan önceki terör operasyonlarında en büyük hak, her an ölümle karşı karşıya gelen Suriye sınırında bulunan Reyhanlı'daki halkımızın, şehit olan vatandaşlarımızın ve gazilerimizindir. Bu nedenle Reyhanlı'nın isminin Gazi Reyhanlı olarak değiştirilmesi, hem Reyhanlımızın verdiği şehitlerin ve yaralanan gazilerimizin dökülen kanlarının Reyhanlı isminde tecelli etmesini sağlayacak, hem de Reyhanlımız verdiği şehitler ve gazilerle ölümsüzleşeceği bir biçimde 'Gazi' sıfatı ile anılmış olacaktır. Reyhanlı bunu fazlasıyla hak etmektedir. Reyhanlı halkına, her an atılan füze ve roketlere karşı gösterdikleri cesaretten, askerlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.