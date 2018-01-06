Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zammın beklentinin üzerinde olduğunu söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:45
CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi kurmayları, İstanbul'da ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi.

Toplantıya CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık katıldı.

Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğdu, "Taşerona bugün kadro verildiyse CHP'nin o seçim öncesi başlattığı ve o seçimle birlikte yükselttiği politikalar sonucudur. Asgari ücretin bugünkü seviyesine gelmesi de o günkü politikaların sonucudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, bu sözleri ile asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan yüzde 14,2’lik zam oranını sahiplenmeye çalışırken, taşeron düzenlemesinin büyüklüğünü de itiraf etmiş oldu. Taşeron ile ilgili AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki düzenlemeyi ve asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde yapılan zammı günlerdir ağır bir dille eleştiren ve haksızlık yapıldığını iddia eden CHP de, Aykut Erdoğdu’nun bu itirafları akıllara CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız" sözlerini getirdi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 14:45
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
  2. asgari ücret
  3. taşeron işçi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Humeyni belgeselinde Ahmedinejad ayrıntısı
    1. Humeyni belgeselinde Ahmedinejad..
    2. ABD polisinden orantısız güç: 987 ölü
    3. CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret..
    4. Alman bakandan geri vites! 'Türkiye'..
    5. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
    6. Bakandan enflasyon açıklaması
    7. Yıldırım'dan Kılıçdaroğluna erken..
    8. Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklamalar
    9. Turistler Türkiye'ye akın etti
    10. Kral Selman daha fazla direnemedi,..
    11. Böyle anne olmaz olsun! Kızını...
    12. İranlı Sünni alimden gösterilerle..
    13. Suudi Arabistan'da yeni gözaltı..
    14. Mühendislik harikası... Türkler..
    15. İstanbulkart'larda yeni dönem,kredi..
    16. ABD açık açık itiraf etti: İran'da..
    17. Ege'de sıcak saatler... Türk savaş..
    18. Beşiktaş resmen açıkladı! İşte Cenk'in..
    19. İngiliz basınından Cenk Tosun'a ilginç..
    20. Havada Türk fethi, birinci olduk
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı